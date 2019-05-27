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Ankara'da korkutan deprem ! Güne panikle başladılar

Başkent Ankara'nın Pursaklar ilçesi sabah saat 06:52'de 3.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Günün erken saatlerindeki deprem Ankaralılarda kısa süreli paniğe yol açtı.

Ankara'da korkutan deprem ! Güne panikle başladılar

Başkent Ankara'nın Pursaklar ilçesi sabah saat 06:52'de 3.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Günün erken saatlerindeki deprem Ankaralılarda kısa süreli paniğe yol açtı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 10:26
Ankara'da korkutan deprem ! Güne panikle başladılar

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün resmi sitesinde yer alan bilgilere göre saat 06:52'de Ankara'da Pursaklar ilçesi merkezli deprem meydana geldi.

3.0 büyüklüğündeki deprem kısa süreli panik yarattı.

5 kilometre derinlikte meydana gelen deprem çevre ilçeler ile Ankara merkezden de hissedildi. Başkentte yaşayan vatandaşlar, Twitter ve diğer sosyal medya siteleri üzerinden paylaştıkları gönderilerde depremin şiddetine yönelik paylaşımlarda bulundu.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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