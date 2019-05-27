Ankara'da korkutan deprem ! Güne panikle başladılar

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün resmi sitesinde yer alan bilgilere göre saat 06:52'de Ankara'da Pursaklar ilçesi merkezli deprem meydana geldi.

3.0 büyüklüğündeki deprem kısa süreli panik yarattı.

5 kilometre derinlikte meydana gelen deprem çevre ilçeler ile Ankara merkezden de hissedildi. Başkentte yaşayan vatandaşlar, Twitter ve diğer sosyal medya siteleri üzerinden paylaştıkları gönderilerde depremin şiddetine yönelik paylaşımlarda bulundu.

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