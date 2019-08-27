Ankara'da halk ekmek büfeleri kapanıyor, yerine 'halk market'ler geliyor

Ankara'da halk ekmek büfelerinin yerini 4 bin 600 bakkala sağlanacak olanakla marketler alacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bakkallara ve çiftçilere yönelik ekonomik kalkınma planıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yavaş, kırsal alanlarda sözleşmeli üretim modelini hayata geçireceğini belirterek, üretilen ürünleri de zincir marketlere dönüştüreceği mahalle bakkalları aracılığıyla halkın hizmetine sunacağını ifade etti.

Çiftçileri tarımsal ve hayvansal alanda üretimler yapmaları için teşvik edeceğini vurgulayan Yavaş, şöyle devam etti:

"Halk ekmek büfeleri ortadan kalkıyor. Bunun yerine merkezde bulunan 4 bin 600 bakkala, istedikleri takdirde zincir marketler gibi içini ve dışını yenilemek suretiyle bizim bayilerimiz olmaları için imkan sağlayacağız. Ayaş tarafından süt satın alacağız orada satılacak. Aynı zamanda köylerde hayvancılığı teşvik ederek burada yemini vererek ucuz üretim yapmalarını sağlayarak insanlara ucuz et yedireceğiz. Ürünleri halk market satacak. Bunun yanında da en az 50 ile 100 kalem arasındaki malın halk marketler de satılmak suretiyle bakkalların bir zincir mağazası olmalarını sağlayacağız. Bakkallardan belirli bir miktarda depozito almak suretiyle vereceğimiz mal karşılığı bakalları zincir mağazalarla rekabet eder hale getireceğiz. Dolayısıyla bugün bakkallık mesleği de büyük marketlerin altında eziliyor. Onlarda ezilmemiş olacak bu arada da köylerdeki tarımsal kalkınmaya da faydamız olacak."

'GIDA PEKİTİ YERİNE KART VERECEĞİZ'

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bugüne kadar ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıttığını ve bu uygulamaya son verileceğini söyledi. Yavaş, paketlerin yerini istenilen marketten alışveriş yapılabilecek yardım kartlarının alacağını belirtti ve uygulamanın yıl başından sonra hayata geçeceğini aktardı.

Yavaş, uygulama ile ihtiyaç sahiplerine verecekleri yardım kartlarına bakiye yüklemesi yaparak evlerine istedikleri marketten alışveriş yapma imkanı sağlayacaklarını vurguladı.

Gıda dağıtım işleminde ortaya çıkan tutarı da ihtiyaç sahiplerine eşit bir şekilde dağıtacaklarını vurgulayan Yavaş, şunları söyledi:

"Bugüne kadar daha önceki yönetim tarafından bir yıllık gıda dağıtım ihalesi yapıldığı için en son dağıtım kasım ayında bitiyor. Yani henüz dağıtacaklarımızın ihalesi yapılmış mallar var. Yılbaşından itibaren inşallah kart sistemine geçip bundan sonra gıda dağıtımını bırakıyoruz. Çünkü sadece dağıtıma Büyükşehir Belediyesi'nin ödediği para 11 milyon liradır. Bu 11 milyon lirayı da ihtiyacı olan kişilere dağıtacağız. İlgili devlet kurumlarıyla iş birliği yapmak suretiyle ailelerin ihtiyaçlarını tespit edip, o ihtiyaçlarına göre kartlarına para yüklemek suretiyle yardımda bulunacağız.”

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