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Ankara'da Flaş Operasyon: FETÖ'nün Altın Çocuğu Yakalandı (FETÖ'de Altın Çocuk Ne İş Yapar?)

Son dakika haberi Ankara'dan geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre FETÖ'nün Altın Çocuğunun yakalandığına yer verildi.

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Ankara'da Flaş Operasyon: FETÖ'nün Altın Çocuğu Yakalandı (FETÖ'de Altın Çocuk Ne İş Yapar?)

Son dakika haberi Ankara'dan geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre FETÖ'nün Altın Çocuğunun yakalandığına yer verildi.

09 Haziran 2018 Cumartesi 15:44
Ankara'da Flaş Operasyon: FETÖ'nün Altın Çocuğu Yakalandı (FETÖ'de Altın Çocuk Ne İş Yapar?)

Terör örgütü FETÖ'nün "altın çocuklar" adını verdiği, örgütün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunan ve firari olarak aranan eski istihbarattan sorumlu Eskişehir Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün, Ankara polisinin düzenlediği operasyon ile başkentte yakalandı.

Emniyet kaynaklarından edinilen son dakika bilgilerine göre, Ankara ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin işbirliğinde, terör örgütünün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunduğu belirtilen eski 2. sınıf emniyet müdürü firari Aygün'ün yakalanması için yapılan incelemeler sona erdi ve operasyon düzenlendi.

Eskişehir'de 2014 yılında iş adamı, gazeteci, avukat, kamu görevlisi, politikacı ve polislerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişinin usulsüz dinlenmesi ve FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Aygün, ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Elebaşı Fetullah Gülen'in, örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü ve adlarına "altın çocuklar" denen kişiler arasında bulunduğu belirtilen Aygün'ün, birçok usulsüz dinleme ve görüntüleme olayında önemli rol oynadığı, yakalanmamak için sürekli kılık ve yer değiştirdiği, 4 yıldır saklandığı öğrenildi.

"ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen Aygün'ün, yakalandığı sırada üzerinden başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı çıktığı kaydedildi.

Aygün'ün, Eskişehir'e getirileceği belirtildi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son Güncelleme: 09.06.2018 15:39
Anahtar Kelimeler:
HaberALTIN ÇOCUKFetö
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