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Ankara'da ele geçirilen ''mavi bavuldan'' Erdoğan'a suikast çıktı

15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde bulunan bavulda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otel ile bazı kamu binalarına ait çok sayıda harita ve belge ele geçirildi. Tespit edilen 48 parmak izi, tutuklu FETÖ’cü asker ve sivillere ait çıktı

Ankara'da ele geçirilen ''mavi bavuldan'' Erdoğan'a suikast çıktı

15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde bulunan bavulda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otel ile bazı kamu binalarına ait çok sayıda harita ve belge ele geçirildi. Tespit edilen 48 parmak izi, tutuklu FETÖ’cü asker ve sivillere ait çıktı

28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:54
Ankara'da ele geçirilen ''mavi bavuldan'' Erdoğan'a suikast çıktı

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına, dikkat çeken önemli belgeler girdi. 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin merkez üssü Akıncı'da mavi renkli bir bavul bulundu.

Sözcü gazetesinden Asuman Aranca'nın haberine göre 143. Filo 240 no'lu odadaki bavulun içinden Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı amblemli yer haritaları, Roketsan'a ait belgeler, banka dekontları, SIM kartlar, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan subay isim listeleri ile yüzlerce evrak çıktı. Harita ve belgeler üzerindeki belli belirsiz parmak izi tespit işlemleri, yıllar sürdü. Haritaların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunulan Marmaris Grand Yazıcı Otel ile Ankara'daki Başbakanlık ve MİT binaları, Emniyet Özel Harekat ve kuvvet komutanlarının konutları olduğu belirlendi.

ERDOĞAN'IN YERİNİ BİLİYORLARDI

Ankara Emniyeti'nden Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 11 Mart ve 29 Nisan tarihli yazılarda, parmak izleri tespit edilen zanlıların listesine de yer verildi. Yazıda, valizdeki yerleşke fotoğraflarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunulan Marmaris Grand Yazıcı Otel'e ait olduğu kaydedildi. Bu harita ve fotoğraflarda tespit edilen 48 parmak izinin 15 Temmuz sonrası tutuklanan FETÖ sanığı subay ve sivillere ait olduğu belirlendi. Haritaların nasıl elde edildiği de Harita Genel Komutanlığı bilgi işlem veri sistemi üzerinden sorgulanarak, hangi kullanıcı tarafından indirildiği belirlenecek.

Emniyetin kriminal raporunda, “Activa marka valiz ve içerisinden etrafa saçılmış olduğunu değerlendirdiğimiz yüksek öneme haiz belgelerin içerik ve kapsamına dair kuvvetli şüphe derecesindeki kıymetlendirmemize göre, valizi beraberinde taşıyan grubun Genelkurmay Başkanlığı'nda, Akıncı'da ve Marmaris'te eylem gerçekleştiren gruplarla irtibatlı oldukları değerlendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Bu gelişme ile birlikte darbecilerin 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris Grand Yazıcı Otel'de kalacağını bildikleri ve günler öncesinden haritalar üzerinden plan yapıp eyleme hazırlandıkları ortaya çıktı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Sözcü

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