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Ankara'da bir baba, üsteğmen olan oğlunu adliyeye götürdü: 'Örgütten kurtarın, imam peşini bırakmıyor'

Üsteğmen oğlunun 15 Temmuz sonrası örgütten ayrılmak istediğini, ancak sorumlu imamın peşini bırakmadığını belirten baba, evlerinin önüne kadar gelen imamı dövdü. Baba, daha sonra oğlunu alarak savcılığa gitti. İtirafçı olarak her şeyi anlatan üsteğmen serbest bırakıldı.

Ankara'da bir baba, üsteğmen olan oğlunu adliyeye götürdü: 'Örgütten kurtarın, imam peşini bırakmıyor'

Üsteğmen oğlunun 15 Temmuz sonrası örgütten ayrılmak istediğini, ancak sorumlu imamın peşini bırakmadığını belirten baba, evlerinin önüne kadar gelen imamı dövdü. Baba, daha sonra oğlunu alarak savcılığa gitti. İtirafçı olarak her şeyi anlatan üsteğmen serbest bırakıldı.

16 Temmuz 2019 Salı 08:27
Ankara'da bir baba, üsteğmen olan oğlunu adliyeye götürdü: 'Örgütten kurtarın, imam peşini bırakmıyor'

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, ismi güvenlik gerekçesiyle açıklanmayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli bir üsteğmen, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’den kopmak istedi. Ancak sorumlu imam, üsteğmenin peşini bırakmadı.

Önce telefonla aranan üsteğmen, görüşmek istemediğini belirtmesine karşın mahrem imam ısrarından vazgeçmedi. Havacı üsteğmen, bir süre sonra telefonlara yanıt vermemeye başladı. Bunun üzerine mahrem imam, üsteğmenin Yenimahalle’de yaşadığı evinin önüne gitti.
 

BABADAN İMAMA DAYAK

Kapıda imamı, üsteğmenin babası karşıladı. Oğlunun peşini bırakmasını isteyen baba, mahrem imamı kapı önünde tekme tokat döverken, “Bir daha sakın kapımıza gelme. Erkeksen git, beni polise şikâyet et” dedi. Baba, daha sonra oğlunu da alarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’na gitti. Baba, oğlunu okul çağında cemaat olarak anılan örgüte, “tamamen dini amaçla gönderdiğini, ancak 17 Aralık ve 15 Temmuz süreçlerinden sonra bu yapının gerçek yüzünü gördüklerini” anlattı. Savcıya, “Oğlumun eti senin, kemiği benim” diyen baba, tüm yaşadıklarını özetledi.

Savcının talimatıyla baba-oğul Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Emniyet’te itirafçı olan üsteğmen, tüm cemaat geçmişini anlattı ve kendisinden sorumlu abilerin ve aynı hücrede yer aldıklarının isimlerini verdi.

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