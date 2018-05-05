Ankara'da Afet: Başkan Tuna: "Bugüne kadar yaşanmamış bir afet"

Son dakika haberi Ankara'dan geldi. Edinilen bilgilere göre yoğun yağış sele neden oldu.

Mamak Neşet Ertaş Caddesi'nde bir anda bastıran sağanak yağış nedeniyle sel sularına mahkum oldu. Bölgeden gelen son dakika bilgilerine ve görüntülerinde selin önüne araçları katarak sürüklediği görülmekte. Edinilen son dakika bilgilerine göre sel nedeniyle 6 kişi yaralandı. Çok sayıda iş yerini su bastı ve çok sayıda araç suya kapılarak gitti ve ciddi hasarlar oluştu.

MUSTAFA TUNA'DAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna yaşanan sel felaketi ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu Tuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Selde can kaybının olmadığını, ciddi maddi hasar olduğunu" belirtti. Tuna, "bugüne kadar yaşanmamış bir afet"

ANKARA HAVA DURUMU

Hava durumuna bakıldığında Ankara'da hafta boyunca yağmur görülüyor.

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