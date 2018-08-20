Ankara'da ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara'da bulunan Büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis kimliği henüz belirlenemeyen ve kaçan zanlıları arama çalışmalarını sürdürüyor.

Silahlı saldırı olayı, bu sabah saat 05.00 civarlarında meydana geldi. Ajanslara yansıyan bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan henüz plakası belirlenemeyen beyaz bir araçtan ABD Büyükelçilik binasına doğru ateş birden fazla uzun namlulu silah ile açıldı.

Büyükelçiliğin 6 numaralı kapısının önünde gerçekleşen silahlı saldırıda, 10-12 el silah sesi duyuldu. Güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübeye gerçekleştirilen saldırıda, kurşunlardan biri cama isabet etti. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma olmadı.

Aracın, Bulvar üzerinden Cinnah Caddesi istikametinde kaçtığı tespit edildi. Kısa süre içinde olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Civarda arama başlatan polis ekipleri, boş kovanları muhafaza altına aldı. Kaçan aracın yakalanması için şehrin dört bir yanındaki ekipler alarm durumuna geçti. Kameralardan elde edilen görüntüler incelendiğinde aracın sahte plakalı olduğu tespit edildi.

Kaynaklar; İHA

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