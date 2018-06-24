Ankara Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi İlk Sonuçlarında Son Durum

Sandıklar kapandı ve oylar sayılmaya başlandı. Sandıkların kapanmasının ardından sonuçlar beklenmeye başladı. En çok merak edilen sonuçların başında Ankara seçim sonucu araştırılmaya başlandı.

2018 yılı Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili seçimleri için geri sayım sona erdi ve seçimler bugün Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Seçimlerin sona ermesinin ardından oy sayımına geçildi ve sayımlar da yavaş yavaş sona ermeye başladı. Oy sayma işlemlerinin sona ermesinin ardından sonuçlar beklenmeye başladı. Ancak seçim sonuçları, YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından açıklanacaktır.

ANKARA'DA SAATLER 20,10'U GÖSTERDİĞİNDE KESİN OLMAYAN İLK SEÇİM SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE:

Milyonlarca Ankaralı bugün sandık başına gitti. Kesin olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı.

YSK tarafından seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından Ankara seçim sonuçları haberimize eklenecektir.

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