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Ankara Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi İlk Sonuçlarında Son Durum

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları açıklanıyor. Sandıkların yüzde 60'lık kısmının açıklanması ile birlikte Kesin olmayan ilk sonuçlar elimize ulaştı. İşte ilk sonuçlar.

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Ankara Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi İlk Sonuçlarında Son Durum

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları açıklanıyor. Sandıkların yüzde 60'lık kısmının açıklanması ile birlikte Kesin olmayan ilk sonuçlar elimize ulaştı. İşte ilk sonuçlar.

24 Haziran 2018 Pazar 18:00
Ankara Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi İlk Sonuçlarında Son Durum

Sandıklar kapandı ve oylar sayılmaya başlandı. Sandıkların kapanmasının ardından sonuçlar beklenmeye başladı. En çok merak edilen sonuçların başında Ankara seçim sonucu araştırılmaya başlandı.

2018 yılı Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili seçimleri için geri sayım sona erdi ve seçimler bugün Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Seçimlerin sona ermesinin ardından oy sayımına geçildi ve sayımlar da yavaş yavaş sona ermeye başladı. Oy sayma işlemlerinin sona ermesinin ardından sonuçlar beklenmeye başladı. Ancak seçim sonuçları, YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından açıklanacaktır.

ANKARA'DA SAATLER 20,10'U GÖSTERDİĞİNDE KESİN OLMAYAN İLK SEÇİM SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE:

Milyonlarca Ankaralı bugün sandık başına gitti. Kesin olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. 

YSK tarafından seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından Ankara seçim sonuçları haberimize eklenecektir.

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Son Güncelleme: 24.06.2018 19:50
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