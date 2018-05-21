Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce İstimlak Edilen Arsaların Sahipleri Mağdur

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle park ve bahçe yapımı için istimlak ettiği arsalarda vatandaşın paralarını ödememek için süreci hızlandırdığı öne sürülüyor. Ankara'nın Sincan ilçesinde Harikalar Diyarı, Hayvanlı park ve çevresindeki arsalarla ilgili 100'ün üzerinde kişinin Belediyeye açtığı davalar neticesinde ödemelerin bazıları yapılırken, bazı ödemelerde 'temyiz' kozunun kullanıldığı, sürekli olarak istimlak edilen arsaların ödeme sürecinin ertelendiği iddia ediliyor.

Melih Gökçek döneminden bu yana paralarını alamayan ve sürekli mahkeme safhasıyla uğraşan vatandaşlar eski Sincan yeni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan artık müjdeli haber bekliyor. İsmini açıklamak istemeyen bir vatandaş 'Arsa bizim arsamız, her şeyi ortada, ödemesini yapacakları yerde işi uzatıp duruyorlar. Dava kazanıyoruz zaten seneler sürüyor, o da temyize gidiyor, sonunda belediyeyi icraya vereceğini söyledi avukatımız. Sürecin nasıl işlediği hakkında bilgilendirilmiyoruz. Zamanında milyonlarca lirayı dinazorlara, sağa sola veren belediyenin bizi adam yerine koymaması ağrımıza gidiyor" diyor. Sincan'da belediyenin ne kadar vatandaş arsasını istimlak ettiği bilinmiyor. Belediyeyse bu tür konularda açıklama yapmamayı tercih ediyor.

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