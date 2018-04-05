Ankara Bunu Konuşuyor! Mehmet Şimşek İstifa Mı Etti?

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek istifa etti fakat istifası Başbabakan Yıldırım'ın girişimlşeriyle geri çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili kamuoyuna açık olarak yaptığı ilk değerlendirmelerin ardından, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek'in istifasını Başbakan Yıldırım'a ilettiği kulislerde konuşuluyor. Yıldırım'ın devreye girerek istifayı önlediği, konunun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildiği öne sürülüyor.

Şimşek'in son üç gündür kamuya açık programlar yapmaması, sessiz kalmasının da kendisine yönelik eleştirilerden kaynaklandığı söyleniyor. MYK'da yapılan bu değerlendirmelerin ardından, ilgili bakanlara faizlerin aşağı çekilmesiyle ilgili çalışma çalışma talimatı iletildiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i kastettiği iddia edilen konuşmada , "Ülkenin bu psikolojik üstünlüğünü, uluslararası camiaya vermesi gereken arkadaşlar bu tür yanlışı yaparlarsa affedilir yanı olamaz.Ortada büyümede büyük bir başarı var, biz yüzde 7.5 büyümeyi konuşurken, bunları söylüyorlar; insan kendi ayağına kurşun sıkar mı?" ifadeleri yer almıştı.

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