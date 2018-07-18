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Ankara-Bolu Karayolunda Feci Kaza: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var !

Ankara Bolu Karayolu üzerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Feci şekilde çarpışan iki araçta 3 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

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Ankara-Bolu Karayolunda Feci Kaza: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var !

Ankara Bolu Karayolu üzerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Feci şekilde çarpışan iki araçta 3 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 22:31
Ankara-Bolu Karayolunda Feci Kaza: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var !

Ankara Bolu karayolunda feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Kızılcahamam ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen feci kazada, Ankara-Bolu karayolu üzerinden Ankara istikametine doğru seyir halinde olan 06 LZ 474 plakalı otomobil, Çeştepe mevkisinde, akşam saatlerinde yoğun şekilde bastıran yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda henüz plakalı belirlenemeyen başka bir otomobille çarpıştı.

İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazanın etkisiyle taklalar atmaya başlayan 06 LZ 474 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak ancak durabildi. Feci kaza nedeniyle 2 araçta bulunan 3’ü ağır 6 kişi yaralanırken, bazı kazazedeler araç içinde sıkıştı.

SIKIŞARAK CAN VERDİLER

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesi üzerine, kaza bölgesine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İhbar üzerine ekipleri kısa süre içinde kaza bölgesine intikal etti. Can pazarının yaşandığı kaza yerinde yaralıları kurtarmak için işe koyulan ekipler, adeta zamana karşı yarış başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılan kazazedelerden 2’sinin sıkışarak can verdiği belirlendi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı şekilde olan ve sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahalesini yaptığı 7 kişi ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kızılcahamam ve Ankara’daki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 1 kişinin daha yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Feci kaza nedeniyle araçlardan kopan parçalar yol üzerine saçıldı. Başka kazaların yaşanmasına engel olmak için trafik polislerince yolda işaretleme yapılırken, trafik yaklaşık 2 saatliğine kontrollü olarak sağlandı. Hayatını kaybeden kazazedelerin bedenleri, belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

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