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Ankapark Projesine Teklif Yok, Yine Sonuçsuz Kaldı

Avrupa'nın en büyük eğlence merkezlerinden biri olması planlanan Ankapark'ın ikinci ihalesi de gelen sadece tek bir teklifin eksik belge sebebiyle kabul edilmemesi nedeniyle sonuca ulaşmadı.

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Ankapark Projesine Teklif Yok, Yine Sonuçsuz Kaldı

Avrupa'nın en büyük eğlence merkezlerinden biri olması planlanan Ankapark'ın ikinci ihalesi de gelen sadece tek bir teklifin eksik belge sebebiyle kabul edilmemesi nedeniyle sonuca ulaşmadı.

28 Haziran 2018 Perşembe 16:52
Ankapark Projesine Teklif Yok, Yine Sonuçsuz Kaldı

Avrupa'nın en büyük eğlence merkezlerinden biri olması planlanan Ankapark'ın ikinci ihalesi de gelen sadece tek bir teklifin eksik belge sebebiyle kabul edilmemesi nedeniyle sonuca ulaşmadı.

1.2 milyon metrekarelik bir alanı işgal eden ANKAPARK alanının işletilmesi için muhammen bedel 765 milyon 600 bin lira, geçici teminat 22 milyon lira olarak belirlenmişti. Yüzde 90'ı tamamlanan ve açılışının ne zaman yapılacağı merak edilen ANKAPARK alanı Atatürk Orman Çiftliği alanı içerisinde yer alıyordu. 29 Sene için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen alanla ilgili çeşitli spekülasyonlar gündeme gelmişti.

Özellikle dinazorların Çiftlik Kavşağına konulması bir dönem Gökçek'e en yoğun eleştirileri de beraberinde getirmişti. Nitekim Gökçek'in görevden istifasından sonra söz konusu Dinazorlar toplatılmıştı. ANKAPARK'ta Bin 217 farklı oyuncak yer alıyor. Tema parkın içerisinde 240 dinazordan oluşan dinazor ormanı, Uzay, Strateji, Futbol, Uçan Sinema, Dijital Savaşlar ve Oto robotlar gibi bölümler yer alıyor. Tema park içerisinde 400 adet son teknoloji atarilerin de yer alacağı bir alan oluşturuldu.

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Anahtar Kelimeler:
AnkaparkAnkapark Proje
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