Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Anestezi Tekniker ve Teknisyenleri 3 Bin Kadro İstiyor

Anestezi Tekniker ve Teknisyenleri Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan önümüzdeki alımlarda daha fazla kadro talep ediyor.

banner396

Anestezi Tekniker ve Teknisyenleri 3 Bin Kadro İstiyor

Anestezi Tekniker ve Teknisyenleri Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan önümüzdeki alımlarda daha fazla kadro talep ediyor.

15 Mayıs 2018 Salı 22:05
Anestezi Tekniker ve Teknisyenleri 3 Bin Kadro İstiyor

Anestezi Tekniker ve Teknisyenleri Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan önümüzdeki alımlarda daha fazla kadro talep ediyor. Sosyal medya üzerinden kampanya başlatan Anestezi Tekniker ve Teknisyenleri 73 bin anestezi tekniker ve teknisyeninin işsiz gezdiğine dikkat çekerek "#AnsteziÜçbinKadroIstiyor" başlığı altında taleplerini dile getiriyor.

Mezun oldukları bölümleri insan içerisinde söylemeye artık utanır olduklarını söyleyen ve işsizlik yüzünden bunalıma girdiklerini söyleyen Anestesi mezunları 'Diplomalarımız dolapta duruyor, KPSS puanlarımız yalan oldu ,sesimizi kim duyacak?' diye soruyor. Sağlık Bakanlığı'nın 18 Bin kişilik personel alımında kendilerine yönelik kontenjan taleplerini dile getiren Anestezi mezunlarının mesajlarına https://twitter.com/hashtag/AnsteziÜçbinKadroIstiyor?src=tren adresinden göz atabilirsiniz.

Türkiye'nin lider memur adayı sitesi kpss cafe'ye yorumlarınızı sayfanın altında yer alan yorum kısmı vasıtasıyla sosyal medya hesaplarımızdan ya da Türkiye'nin en büyük memur adayı dayanışma grubu üzerinden iletebilirsiniz. Grubumuza katılmak için TIKLAYIN.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.05.2018 22:10
Anahtar Kelimeler:
Anestezi Tekniker Ve TeknisyenleriAnestezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnce'den Sınav Ücreti Çıkışı '81 Milyonluk Ülke Ücretsiz Sınav Yapamıyorsa Yazıklar Olsun'
İnce'den Sınav Ücreti Çıkışı '81 Milyonluk Ülke Ücretsiz Sınav Yapamıyorsa Yazıklar Olsun'
Son Dakika... İstanbul'da Feribot Kazası-İlk Görüntüler Geldi
Son Dakika... İstanbul'da Feribot Kazası-İlk Görüntüler Geldi
Flaş Anketin Sonucu Açıklandı: İşte Partilerin ve Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı
Flaş Anketin Sonucu Açıklandı: İşte Partilerin ve Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim