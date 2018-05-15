Anestezi Tekniker ve Teknisyenleri 3 Bin Kadro İstiyor

Anestezi Tekniker ve Teknisyenleri Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan önümüzdeki alımlarda daha fazla kadro talep ediyor. Sosyal medya üzerinden kampanya başlatan Anestezi Tekniker ve Teknisyenleri 73 bin anestezi tekniker ve teknisyeninin işsiz gezdiğine dikkat çekerek "#AnsteziÜçbinKadroIstiyor" başlığı altında taleplerini dile getiriyor.

Mezun oldukları bölümleri insan içerisinde söylemeye artık utanır olduklarını söyleyen ve işsizlik yüzünden bunalıma girdiklerini söyleyen Anestesi mezunları 'Diplomalarımız dolapta duruyor, KPSS puanlarımız yalan oldu ,sesimizi kim duyacak?' diye soruyor. Sağlık Bakanlığı'nın 18 Bin kişilik personel alımında kendilerine yönelik kontenjan taleplerini dile getiren Anestezi mezunlarının mesajlarına https://twitter.com/hashtag/AnsteziÜçbinKadroIstiyor?src=tren adresinden göz atabilirsiniz.

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