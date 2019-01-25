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Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi!

Anayasa Mahkemesi başkanlık seçimlerinde netice belli oldu. Mevcut başkan Zühtü Arslan yeniden Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçildi. Ajanslara yansıyan Son dakika haberine göre, Zühtü Arslan 9 üyenin, rakibi Rıdvan Güleç ise 6 üyenin oyunu aldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi!

Anayasa Mahkemesi başkanlık seçimlerinde netice belli oldu. Mevcut başkan Zühtü Arslan yeniden Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçildi. Ajanslara yansıyan Son dakika haberine göre, Zühtü Arslan 9 üyenin, rakibi Rıdvan Güleç ise 6 üyenin oyunu aldı.

25 Ocak 2019 Cuma 11:39
Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi!

Anayasa Mahkemesi başkanlık seçimlerinde netice belli oldu. Mevcut başkan Zühtü Arslan yeniden Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçildi. Ajanslara yansıyan Son dakika haberine göre, Zühtü Arslan 9 üyenin, rakibi Rıdvan Güleç ise 6 üyenin oyunu aldı.
 

Anayasa Mahkemesi Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolacak olması nedeniyle başkanlık seçimi gündemiyle dün toplanan Genel Kurulun öğleden sonra yaptığı toplantılarda da hiçbir üye gerekli çoğunluğu elde edememişti. Bugün yapılacak oylama öncesi adaylardan Kadir Özkaya'nın adaylıktan çekildi. Bugün yapılan Zühtü Arslan ve Rıdvan Güleç'in yarıştığı oylamada, görev süresi 10 Şubat'ta dolacak olan Arslan yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi.

AYM BAŞKANLIK SEÇİMİ

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'a göre, başkanın görev süresinin sona ermesinden önceki iki ay içinde seçimin sonuçlandırılması gerekiyordu. Başkan, Genel Kurul tarafından üyeler arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla dört yıl için seçiliyor. Görev süresi biten başkanlar yeniden aday olabiliyor.

zühtüarslankimdir

ZÜHTÜ ARSLAN KİMDİR?

Zühtü Arslan, 1 Ocak 1964’te Yozgat’ın Sorgun ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sorgun’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1987’de mezun oldu. Yüksek lisansını İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde “İnsan Hakları ve Sivil Özgürlükler” alanında, doktorasını da aynı fakültede Anayasa Hukuku alanında yaptı, 2002’de doçent, 2007’de profesör unvanını aldı.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde 2001 yılında bir süre çalışan Arslan, 23 Aralık 2010’dan itibaren Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeliği görevini yürüttü.

2009’da Başkanlığına atandığı Polis Akademisi’nde uzun yıllar lisans ve lisansüstü düzeyde “Anayasa Hukuku”, “İnsan Hakları”, “Devlet Kuramları” gibi dersler verdi. Ayrıca, 2000-2003 yılları arasında Bilkent Üniversitesi’nde “Turkish Public Law” dersini, 2003-2009 yılları arasında da Başkent Üniversitesi’nde “Hukuk ve Siyaset” dersi verdi.

Anayasa Teorisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Din Özgürlüğü ve Türk Parlamento Tarihi 1957-1960 (3 Cilt) adlı kitapları bulunan Arslan’ın, “Constitutional Law of Turkey” başlıklı bir ortak kitabı ve “ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü’ adlı bir derleme eseri bulunuyor.

Anayasa yargısı, insan hakları, özgürlük-güvenlik ilişkisi ve siyasi partiler hukuku gibi alanlarda Türkçe ve İngilizce yayımlanmış makaleleri ve bildirileri bulunan Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulu’nca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçildi.

Arslan, evli ve dört çocuk babası.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 25.01.2019 13:20
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anayasa mahkemesi başkanı seçildi
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