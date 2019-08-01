Ameliyat Masasında Bile Memur Olmak İçin Sayıkladı!

Türkiye'deki gençlerin hayatını garanti altına almak için kamu kurum ve kuruluşlarında memuriyet istediği yadsınamaz bir gerçektir. Bu gerçeği gözler önüne eren bir olay yaşandı. Genç bir kızın ameliyat masasında bile memur olmak için sayıkladığı anlar görüntülendi.

Genç kız ameliyat masasında narkozun etkisindeyken, " arkadaşlarım da memur olsunlar. Özel sektörde çalışmak ve işsizlik çok kötü, atanamadım" gibi sözler söylediği görülüyor.

Görüntülerdeki genç kızın kim olduğu bilinmiyor ancak izleyenleri derinden etkilediği bir gerçek.

İşte o görüntüler;

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