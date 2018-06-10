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Amasya'da Katliam Gibi Trafik Kazası: 3 Ölü

Son dakika haberi: Amasya'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

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Amasya'da Katliam Gibi Trafik Kazası: 3 Ölü

Son dakika haberi: Amasya'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

10 Haziran 2018 Pazar 09:54
Amasya'da Katliam Gibi Trafik Kazası: 3 Ölü

Son dakika haberi Amasya'dan geldi.  Edinilen son dakika bilgilerine göre Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Bölgeden edinilen son dakika bilgilerine göre, sanayi Kavşağı mevkisinde, Tekirdağ'dan, Amasya yönüne doğru gitmekte olan ve Satılmış Kara idaresinde olduğu öğrenilen 59 PK 986 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halinde bulunan 50 FN 612 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında, hafif ticari araçta bulunan Arife, Fatma ve Rıza Kara olay yerinde hayatını kaybetti.

Bölgede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu yaralanan Nurdane, Hasan, Cennet, Saniye, Müjgan ve Satılmış Kara'ya ilk müdahaleyi bölgede yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Gümüşhacıköy ve Merzifon Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların tedavileri devam ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

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