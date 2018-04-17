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Amanos'ta 29 Bölücü Hain Öldürüldü

Hatay Amanoslarda, bölücü terör örgütüne yönelik 20 Kasım 2017 tarihinden bu yana devam eden operasyonlarda aralarında kırmızı, mavi, turuncu ve gri listede arananların da bulunduğu 29 bölücü hain imha edildi.  

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Amanos'ta 29 Bölücü Hain Öldürüldü

Hatay Amanoslarda, bölücü terör örgütüne yönelik 20 Kasım 2017 tarihinden bu yana devam eden operasyonlarda aralarında kırmızı, mavi, turuncu ve gri listede arananların da bulunduğu 29 bölücü hain imha edildi.  

17 Nisan 2018 Salı 17:51
Amanos'ta 29 Bölücü Hain Öldürüldü

Hatay Amanoslarda, bölücü terör örgütüne yönelik 20 Kasım 2017 tarihinden bu yana devam eden operasyonlarda aralarında kırmızı, mavi, turuncu ve gri listede arananların da bulunduğu 29 bölücü hain imha edildi.  

Hatay Valiliği'nce yapılan açıklamada 20 Kasım 2017 ile 16 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılan operasyonlara dair şu ifadelere yer verildi : Teröristlerin kimlik belirleme çalışmaları sürdürülmektedir. Hava Kuvvetleri’nin desteği ile yapılan dünkü operasyon ile birlikte 20 Kasım 2017 tarihinde Hassa ilçesinde, 26 Mart 2018 tarihinde Arsuz ilçesinde, 31 Mart 2018 tarihinde Osmaniye ilinde, 6 Nisan 2018 Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlar ile İçişleri Bakanlığı tarafından arananlar kategorisinde ‘Kırmızı Liste’de yer alan sözde Amanoslar Genel Saha Sorumlusu ‘Wedat-Amed’ kod adlı Seyithan Sinet, ‘Mavi Liste’de yer alan 'Ferhat Cinda' kod adlı Necmettin Kutum, ‘Turuncu Liste’de yer alan ‘Rızgar Amanos’ kod adlı Ahmet Uçar, ‘Gri Liste’de yer alan ‘Ahmet Redur’ kod adlı M. Emin Arı, ‘Gri Liste’de yer alan ‘Demhat’ kod adlı İsmail Özdemir ve yine ‘Gri Liste’de yer alan ‘Delil Teman’ kod adlı Yusuf Buldağ’ın da aralarında bulunduğu toplam 29 terörist ölü olarak ele geçirildi." 

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Anahtar Kelimeler:
HatayHatay Amonos
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