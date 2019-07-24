Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 26°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101993
ALTIN
262.100
DOLAR
5.7220
STERLIN
7.1189
EURO
6.3729
Namık Kemal Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Hangi şartlarda çift maaş hakkı alınır?
MEB'den okullara cep telefonu düzenlemesi
Hakkari'de sivil araca bombalı tuzak: Bir kişi öldü
DGS ne zaman açıklanır? DGS sonuç 2019 | DGS sonuç tarihi ne zaman?

Altun: Basın mensuplarımızın her daim yanındayız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, medya çalışanlarının daha rahat, özgür ve güvenli çalışma koşullarına sahip olabildikleri bir medya ortamına kavuşmalarına hassasiyet gösterildiğini vurguladı.

Altun: Basın mensuplarımızın her daim yanındayız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, medya çalışanlarının daha rahat, özgür ve güvenli çalışma koşullarına sahip olabildikleri bir medya ortamına kavuşmalarına hassasiyet gösterildiğini vurguladı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:45
Altun: Basın mensuplarımızın her daim yanındayız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında, kamuoyunun, ülke ve dünyadaki gelişmelere dair gerçek, doğru ve güvenilir bilgiler içeren haberlere ulaşmasını temin etmenin demokrasinin en temel unsurlarından biri olduğunu belirten Altun, çok sesli, etkin ve özgür bir medya ortamının varlığının demokratik kültürün ayrılmaz parçası olduğuna işaret etti.

Mesleğin gerektirdiği sorumluluğun bilinciyle bireyleri ve toplumu sağlıklı ve eksiksiz bilgilendirmek için çaba gösteren basın mensuplarının kritik bir fonksiyon icra ettiğini bildiren Fahrettin Altun, “Haber alma hakkının korunması, kamuoyunda farkındalık oluşturulması, her türlü yapıcı fikrin dile getirilmesi ve olgunlaşması süreçlerinde basın çalışanlarının önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Ülkemize karşı ulusal ve uluslararası arenada oluşturulmaya çalışılan dezenformasyona karşı da en büyük görevlerden biri yine basın mensuplarımıza düşmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Altun, dezenformasyonun, yalan haberin kolaylıkla yayılabildiği bugün, toplumun doğru ve gerçek bilgiye erişiminin ilkeli ve objektif medya çalışanları sayesinde mümkün olabildiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Meslek ahlakı ve gazetecilik ilkelerine sadakatle bağlı kalarak bu büyük sorumluluğu üstlenen medya çalışanlarımızın daha rahat, daha özgür ve daha güvenli çalışma koşullarına sahip olabildikleri, emeklerinin karşılığını alabildikleri, kendilerini geliştirebildikleri bir medya ortamına kavuşmaları hassasiyet gösterdiğimiz ve desteklediğimiz konular arasında yer almaktadır.

Dünyanın her köşesinde haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılamak adına savaşlara, afetlere, acılara tanık olan, her türlü zorluğa rağmen sorumluluk bilinciyle çalışan basın mensuplarımızın her daim yanındayız. Tüm şartlar altında büyük bir gayret ve özveri ile görevlerini yerine getirmeye çalışan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, her birine başarılar diliyorum.”

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
altun basın mensuplarımızın her daim yanındayız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düğünde vurulan 16 yaşındaki damat hayatını kaybetti
Düğünde vurulan 16 yaşındaki damat hayatını kaybetti
Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılara tuzak kuran emekli emniyet müdürü: 'Orada etkisiz hale getirdim'
Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılara tuzak kuran emekli emniyet müdürü: 'Orada etkisiz hale getirdim'
Alkollü sürücüden polise tepki: Eğer bir milletvekili alkollü olsaydı ne yapardınız acaba?
Alkollü sürücüden polise tepki: Eğer bir milletvekili alkollü olsaydı ne yapardınız acaba?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim