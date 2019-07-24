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Alkollü sürücüden polise tepki: Eğer bir milletvekili alkollü olsaydı ne yapardınız acaba?

Karabük’te trafik polislerinin yaptığı uygulamada 126 promil alkollü çıkan sürücü, 6 ay ehliyetine el konulunca “Başka sürücü gelse ne olur abi? 6 ay ehliyet gitmiş, evin kredileri var” dedi.

Alkollü sürücüden polise tepki: Eğer bir milletvekili alkollü olsaydı ne yapardınız acaba?

Karabük’te trafik polislerinin yaptığı uygulamada 126 promil alkollü çıkan sürücü, 6 ay ehliyetine el konulunca “Başka sürücü gelse ne olur abi? 6 ay ehliyet gitmiş, evin kredileri var” dedi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:47
Alkollü sürücüden polise tepki: Eğer bir milletvekili alkollü olsaydı ne yapardınız acaba?

Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, dün sürücüler üzerinde alkol denetimi yaptı. Uygulama noktasında durdurulan sürücü A.Ç yapılan kontrollerde 126 promil alkollü çıktı.

Alkollü araç kullanmaktan yakalanan sürücüye 1002 TL para cezası kesildi, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Sürücünün alkollü olması nedeniyle alkolsüz başka bir sürücüyü çağırmalarını istemelerine karşı A.Ç. “Başka sürücü gelse ne olur abi? 6 ay ehliyet gitmiş, evin kredileri var” dedi.

Ehliyetine el konulmasına tepkisini sürdüren alkollü sürücü polis ekiplerine, “Eğer bir milletvekili alkollü olsaydı ne yapardınız acaba? Onu düşünüyorum” diye sordu. Bunun üzerine polis memuru “Sana yaptığım işlemi ona da yapardım” ifadesini kullandı.

Daha sonra polis ekiplerine görevlerini yaptığını ifade eden A.Ç “6 ay ehliyetimi aldınız, ben ne yapacağım 6 ay” diye konuştu.

Ekiplerin gece boyu devam eden uygulamalarında, ehliyetsiz ve sigortası veya muayenesi olmayan sürücülere de gerekli maddelerden ceza işlemi yapıldı.

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