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Alkolden Kaptırdığı Ehliyetini Aldıktan 60 Dakika Sonra Yeniden Alkol Nedeniyle Kaptırdı

Adana'da alkol nedeniyle 6 ay süreyle ehliyetine el konulan yaşındaki V.E, 6 ay süre dolunca, kesilen cezaları ödeyerek Trafik Şube Müdürlüğüne gidip, işlemleri tamamlayarak ehliyetini yeniden teslim aldı.

Alkolden Kaptırdığı Ehliyetini Aldıktan 60 Dakika Sonra Yeniden Alkol Nedeniyle Kaptırdı

Adana'da alkol nedeniyle 6 ay süreyle ehliyetine el konulan yaşındaki V.E, 6 ay süre dolunca, kesilen cezaları ödeyerek Trafik Şube Müdürlüğüne gidip, işlemleri tamamlayarak ehliyetini yeniden teslim aldı.

22 Kasım 2018 Perşembe 10:05
Alkolden Kaptırdığı Ehliyetini Aldıktan 60 Dakika Sonra Yeniden Alkol Nedeniyle Kaptırdı

Adana'da alkol nedeniyle 6 ay süreyle ehliyetine el konulan yaşındaki V.E, 6 ay süre dolunca, kesilen cezaları ödeyerek Trafik Şube Müdürlüğüne gidip, işlemleri tamamlayarak ehliyetini yeniden teslim aldı.

Ehliyeti teslim aldıktan sonra bir arkadaşı ile Sular Mevkiinde bulunan bir cafede votka içip, tekrar direksiyon başına geçince yaklaşık olarak ehliyetini aldıktan 60 dakika sonra Trafik polislerinin denetimine takıldı ve alkolmetreye üfleyen sürücü V.E aşırı alkollü olduğu için ehliyetine 2. kez 2 yıl süre ile el konuldu.

Olay yerinde alkollü olduğu her halinden anlaşılan V.E isimli vatandaş " abi dahayeni aldım 1 saat olmadı bile" diyerek durumu açıkladı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - Özel Haber

Son Güncelleme: 22.11.2018 12:43
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