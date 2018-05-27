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Alışveriş Merkezlerinde Yeni Dönem Başladı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından, Ankara'daki 25 alışveriş merkezinde üst araması, araç araması, çanta, paket kontrolü ve çevre güvenliği gibi güvenlik hizmetlerinin daha kontrollü yapılması için yeni uygulama hayata geçirildi.

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Alışveriş Merkezlerinde Yeni Dönem Başladı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından, Ankara'daki 25 alışveriş merkezinde üst araması, araç araması, çanta, paket kontrolü ve çevre güvenliği gibi güvenlik hizmetlerinin daha kontrollü yapılması için yeni uygulama hayata geçirildi.

27 Mayıs 2018 Pazar 13:59
Alışveriş Merkezlerinde Yeni Dönem Başladı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından, Ankara'daki 25 alışveriş merkezinde üst araması, araç araması, çanta, paket kontrolü ve çevre güvenliği gibi güvenlik hizmetlerinin daha kontrollü yapılabilmesi ve sağlıklı yürütülmesi maksadıyla polis irtibat büroları açıldığı bildirildi.

AVM'lerdeki güvenlik önlemlerinin yetersizliğine dair şikayetlerin artması üzerine Türkiye'de ilk defa AVM Polisi uygulaması başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ın talimatıyla başlatılan uygulama çerçevesinde, Özel Gvüenlik Şube Müdürlüğü tarafndan, Ankara'daki 25 AVM'ye polis irtibat büroları kuruldu.

Polis İrtibat Bürolarıyla birlikte ABM'lerdeki özel güvenlik görevlilerince yürütülen üst araması, araç araması, çanta ve paket konrtrolüyle çevre güvenliği gibi hizmetlerin daha kontrollü ve sağlıklı yürütülmesi planlanıyor. 

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Anahtar Kelimeler:
AvmAvm Polisi
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