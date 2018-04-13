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Ali Yalçın : Performans Değerlendirme sisteminde Mantık Yok

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, öğretmenlere yönelik performans değerlendirme sisteminin mantıksız olduğunu, bu durumun büyük bir hata olduğunu söyledi.

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Ali Yalçın : Performans Değerlendirme sisteminde Mantık Yok

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, öğretmenlere yönelik performans değerlendirme sisteminin mantıksız olduğunu, bu durumun büyük bir hata olduğunu söyledi.

13 Nisan 2018 Cuma 22:55
Ali Yalçın : Performans Değerlendirme sisteminde Mantık Yok

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, öğretmenlere yönelik performans değerlendirme sisteminin mantıksız olduğunu, bu durumun büyük bir hata olduğunu söyledi.

Eğitim Bir Sen Kayseri 2 Nolu Şubesi'nin teşkilat buluşmasına katılmak üzere Kayseri'ye giden Yalçın,program öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Öğretmenlerin tepkisini çeken performans değerlendirme sistemine ilişkin konuşan Yalçın, "Bu konuda temel bir değerlendirmemiz var. Öğretmeni aşağılayarak, hırpalayarak, örseleyerek, değersizleştirerek, eğitimde kalite arayışı, beyhude dolaşıp boşa yorulmaktır. Boşa yorulmanın yanında geleceğimizin zeminine dinamit döşemektir. Çünkü öğretmenlere performans taslağındaki zihni sinir projesi olarak ifade ettiğimiz boyutu, bütün toplum tarafından anlaşılmıştır.

Bunun yetkililer tarafından da anlaşılmasını bekliyoruz.Öğrencinin öğretmene not verdiği, velinin öğretmene not verdiği ve öğretmenin öğretmene not verdiği bir zemin üzerinden kurgulanmış bir performans arayışı, eğitimcilerin gözünden baktığınız zaman 'Bu işi ben bilmiyorum. Ben bu işten hiç anlamıyorum' anlamına gelir. Öğretmen bir otoritedir, öğretmen bir rol modeldir. Öğrenci öğretmenine tabi olmadan, onu bir otorite olarak, bir rol model olarak görmeden eğitimde gerçek anlamda bir başarı elde edemezsiniz. Belki işi öğretirsiniz ama eğitim boyutu yarım kalır. Öğretmenlerin birbirine not vermesi, yan yana duranları karşı karşıya getirmektir. Bu işte mantık kaybedilmiştir." dedi.

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