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Aleyna Tilki Yalnız Çiçek Klibinde Set Çalışanlarına İftar Yaptırmadı İddiaları

Son şarkısı Yalnız Çiçek ile müzik piyasasını alt üst eden ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin, bu şarkısının klip çekimlerinde oruç tutan set çalışanlarına iftarda izin vermediği iddiaları sosyal medya üzerinde dolanıyordu.

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Aleyna Tilki Yalnız Çiçek Klibinde Set Çalışanlarına İftar Yaptırmadı İddiaları

Son şarkısı Yalnız Çiçek ile müzik piyasasını alt üst eden ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin, bu şarkısının klip çekimlerinde oruç tutan set çalışanlarına iftarda izin vermediği iddiaları sosyal medya üzerinde dolanıyordu.

18 Haziran 2018 Pazartesi 10:33
Aleyna Tilki Yalnız Çiçek Klibinde Set Çalışanlarına İftar Yaptırmadı İddiaları

Set çalışanlarına iftar saatinde izin vermediği ve klip çekimlerini sürdürerek onlara tabiri caizse eziyet ettiği iddiaları sosyal medya üzerinde dolanan Aleyna Tilki, bu iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Aleyna Tilki, "Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları" adlı albümünde yer alan seslendirdiği 'Yalnız Çiçek' şarkısına geçtiğimiz ay klip çekti. Genç şarkıcı çektiği kliple rekor üstüne rekor kırdı. Yönetmenliğini de üstlendiği "Yalnız Çiçek" klibi hakkındaki sorulara yanıt veren genç şarkıcı, çekimler sırasında set çalışanlarına sert davrandığı, bağırdığı, onlara iftar yaptırmadığı iddialarını yalanladı.

ÇOK ÜZÜLDÜM

"Bunları okuyunca gerçekten üzüldüm" diyerek açıklamada bulunan genç şarkıcı  Aleyna Tilki, ardından klipte rol alan Emrah Karaduman'a "Sen çekimlerde orucunu açmadın mı?" diye sordu. Karaduman ise ona "Beni aç bıraktın" diyerek takıldı. Aleyna Tilki, klibinde anlattığı hikayenin anlaşılmadığını dile getirdi: "Biz kadın üzerine bir hikayeyi ters köşe yaparak erkek üzerinden anlattık, henüz anlaşılmadı. Ama yönetmenliğe devam edeceğim."

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