alaşehir li gazeteci defalarca takla attı

Manisa'nın Alaşehir İlçesinde uzun yıllardır basın faaliyetlerinde yer alan gazeteci Soner Vatansever bugün öğle saatlerinde trafik kazası geçirdi.

Olay bugün saat 15:00 sıralarında Sarıgöl istikametinden Alaşehir istikametine giderken Topuz rampası mevkiinde meydana geldi.Sarıgöl'den Alaşehir'e doğru yola koyulan sürücü Vatansever,yağışlı ve kaygan zeminin sebebiyet vermesi nedeniyle direksion hakimiyetini kaybederek defalarca takla attı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen ilk yardim ekipleri tarafından Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Vatansever,daha sonra Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.Akşam saatlerinde taburcu edilen Soner Vatansever'in durumunun iyi olduğu belirtildi.