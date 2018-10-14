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Alanya'da jakuzide korkunç ölüm!

Antalya'ya bağlı Alanya ilçesinde evinin balkonunda jakuziye giren 69 yaşındaki Norveçli turist Else Borgny Ormstad Mansas, ayağı kayınca düşüp beton zemine çarptı. Mansas olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Alanya'da jakuzide korkunç ölüm!

Antalya'ya bağlı Alanya ilçesinde evinin balkonunda jakuziye giren 69 yaşındaki Norveçli turist Else Borgny Ormstad Mansas, ayağı kayınca düşüp beton zemine çarptı. Mansas olay yerinde yaşamını yitirdi.

14 Ekim 2018 Pazar 15:03
Alanya'da jakuzide korkunç ölüm!

Antalya'ya bağlı Alanya ilçesinde evinin balkonunda jakuziye giren 69 yaşındaki Norveçli turist Else Borgny Ormstad Mansas, ayağı kayınca düşüp beton zemine çarptı. Mansas olay yerinde yaşamını yitirdi.

KORKUNÇ ÖLÜM

Olay, 13 Ekim 2018 tarihinde saat 20:00 saatlerinde Antalya'nın Alanya'ya bağlı Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Eşiyle birlikte akşam saatlerinde denize giren Norveçli Else Borgny Ormstad Mansas, evine döndükten kısa süre sonra balkondaki jakuzide duş almaya başladı. Duş sonrası jakuziden çıkan Mansas, ayağının kayması sonucu dengesini kaybedip yere düştü. Başından yaralanan Mansas’ın düştüğünü fark eden eşi ve yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbardan sonra eve gelen sağlık ekipleri, Mansas’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay sonrası yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 

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Son Güncelleme: 14.10.2018 16:06
Anahtar Kelimeler:
alanya da jakuzide korkunç ölüm
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