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Alaattin Çakıcı'dan Flaş Akşener Açıklaması!

Alaattin Çakıcı 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek seçimler öncesi basın danışmanı Ferhat Aydoğan vasıtasıyla bir yazılı açıklama yayımladı.

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Alaattin Çakıcı'dan Flaş Akşener Açıklaması!

Alaattin Çakıcı 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek seçimler öncesi basın danışmanı Ferhat Aydoğan vasıtasıyla bir yazılı açıklama yayımladı.

18 Haziran 2018 Pazartesi 21:54
Alaattin Çakıcı'dan Flaş Akşener Açıklaması!

Alaattin Çakıcı 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek seçimler öncesi basın danışmanı Ferhat Aydoğan vasıtasıyla bir yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamasında Cumhur İttifakına tam destek veren Çakıcı, Akşener'le birlikte hareket eden ülkücü camianın isimlerini davaya ihanetle itham etti. Çakıcı, "ABD ve AB bu 'Şer İttifakı'nı kullanarak hala sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın temizleyemediği AKP içerisindeki bazı bürokrat ve siyasi kişiler Cumhur İttifakı'nı yıkmak için yukarıda bahsettiğim bu 'Şer İttifakı'nın arkasındaki üst akla hizmet etmektedirler. Seçimlerde 2. turda sayın Meral Akşener, CHP'yi destekleyeceğini ifade etmektedir. Demek ki HDP ile CHP'yi destekleyecek. Vatanseverliğinden, devlete olan sevgisinden asla şüphe etmediğim İYİ Parti'nin tabanı ve tavanındakiler, bir evvelki yazımda söylediğim gibi aziz şehitlerimizin kanı ve elleri mahşerde Akşener'in yakasına yapışacaktır.

Buradan yurtiçi ve yurtdışındaki Türk milliyetçilerine, tüm ülkücü kökenli olanlara, küskünlere şunu hatırlatıp Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve bir ülkücü olarak kuracağım bu cümlelere iyi kulak veriniz. Meclis'te Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın dediği gibi.MHP'nin ve ülkü ocaklarının kurucusu olan, Atatürk'ten sonra Türkiye'nin en büyük bozkurtu olan cennet mekan sayın Alparslan Türkeş'in emanetine, kurduğu partiye, gençlik teşkilatına ve mirasına sahip çıkmaz ve bu yolda devletimizin beka sorununda taşın altına elinizi koymazsanız bu seçimde MHP saflarında birleşmezseniz, mahşerde cennet mekan sayın Alparslan Türkeş'in yüzüne nasıl bakacaksınız? Geniş bir ailede bazı kardeşlerin aralarında sorun olabilir. Ama yaşadıkları haneye çevresindeki düşmanlar saldırdığı zaman fare gibi kaçıp yeni bir yaşam tarzı aramazlar.

Birbirlerine kırgın olan kardeşler, evlerinin yok olacağını anladığı zaman değil evi korumak, kendi gövdelerini birbirlerine siper ederler. 778 bin metrekarelik vatan sathındaki tüm Türkmen boylarının lideri ve ağabeyi olan, devletimizin bekası açısından gövdesini kor ateşin içine atmıştır. Ömrünü bu davaya adayan 70 yaşın üzerinde 72 yaşında hayatta bugüne kadar davasının dışında başka hiçbir şey düşünmeyen, devletimizin bekası için kefeniyle dolaşan bu yiğit Türkmen Beyinin yanında olmak, bu beka sorununda doğru olandır. Biz eski ülkücüler olarak 1980 evveli ana babalarımızın farklı olmasına rağmen devletin bekası ve Nizam-ı Alem için birbirimize siper oluyorduk. Bu kutlu günlerin hatırı da mı yok? Bizlerden sonraki ülkü sevdalılarına buradan sesleniyorum. Sayın Bahçeli'yi yarı yolda bırakmak cennet mekan Alparslan Türkeş'e ihanettir. 1. turda Cumhur İttifakı kazanamazsa 2. tur Batı'nın yönlendirdiği 'Şer İttifakı' kazanırsa, bu 5000 yıllık Türk tarihine de ihanet etmektir." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Alaattin çakıcıAlaattin çakıcı Akşener
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