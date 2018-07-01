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Alaattin Çakıcı'da 16 Hastalık Tespit Edildi-6'sı Ölümcül

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Alaattin Çakıcı hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Alaattin Çakıcı'da 16 Hastalık Tespit Edildi-6'sı Ölümcül

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Alaattin Çakıcı hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

01 Temmuz 2018 Pazar 09:37
Alaattin Çakıcı'da 16 Hastalık Tespit Edildi-6'sı Ölümcül

Organize suç örgütü elebaşı suçlamasıyla hükümlü bulunan Kırıkkale Keskin Cezaevinde mahkum olan ve halen Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Alaattin Çakıcı’ya süresiz sağlık kurulu raporu verildiği ortaya çıktı.

22 Haziran 2018 tarihinde hazırlanan sağlık raporunda Alaattin Çakıcı’ya ziyaretçi sınırının kaldırılması talep edildi. Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça ile altı ayrı uzman doktorun imzaladığı süresiz sağlık kurulu raporunda Çakıcı’da 16 farklı türde hastalığın olduğu, altısının ölümcül risk taşıdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki akrabaları ve yakın arkadaşları ile haftanın 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasında hem sağlığı hem morali aynı zamanda helalleşme açısından bu zaman dilimleri arasında, istediği isimlerle, kişi, sayı adeti koymadan, kendisi için bu ziyaretler hastalıklarının kontrol edilebilmesi için ve morali açısından yeniden hayata bağlayabilir.”

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Son Güncelleme: 01.07.2018 09:42
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