Akşener: İşsiz Tüm Gençlere Vatandaşlık Maaşı Verilecek!

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'daki seçim mitinginde gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Meral Akşener:

Atatürk ve arkadaşlarını beğenmedi bu arkadaşlar. 24 Haziran’da göreceğiz. Bunlar açıkça, mertçe konuşamadılar. Sürekli dolaylı yoldan ağızlarını açtılar. Atatürk ve arkadaşlarını, Cumhuriyet değerlerine saldırdılar.

Yargı elinizden gidecek, sanmayın ki elinizde kalacak.

Bana Meclis Başkanı dedi ki, patronla konuş. 2010 referandumu yapıldı, bizi dinlemediler. Hemen arkasında Türk ordusuna balyoz indi. Bu ülkenin genelkurmay başkanı hapise atıldı. Aradan zaman geçti, 17-25 Aralık ortaya çıktı, karşılıklı sırlar döküldü. Erdoğan birden bunların örgüt olduğunu anladı.

Yeteri kadar bilgisi olmayanlar, milli şuuru olmayanlar, tarihi fesliden, dini menkıbelerden öğrenenler, Türkiye’de bütün değerleri ucuzlaştırdılar. Köprülerden geçmek pahalı, dolar pahalı ama komşuluk ucuz, yardımlaşma değerlerimiz ucuz. Bizi biz yapan bütün değerler ucuzladı, betona ait, maddeye ait ne varsa pahalılaştı.

OSMANLI DA BENİM, CUMHURİYET DE BENİM

Sevgili gençler, tarih bir süreklilik arz eder. Osmanlı da benim, Cumhuriyet de benim. Bunu söyleyemeyenlerden uzak durun.

Sonra birden bire, kafamızı gözümüzü yararak referandum yapıldı. 2019’da hayata geçecekti. Sonra Saray’ın küçük ortağı erken seçim dedi. Bizim bir itirazımız yok, amenna. Ama pişman oldular, pişman. Yarı yolda mızıkçılık başladı. 24 Haziran’da seçimi yapmamak için elinden geleni yapıyorlar. OHAL’de seçime gidiyoruz, biz rahatsız değiliz ama muhteremler rahatsız. E, kaldırın o zaman OHAL’i. Biz arkadaşlarımızla zoru seviyoruz, bizim için bir sıkıntı yok.

MİLLETİN İMZASIYLA ADAY OLAN İLK KADINIM

Böyle bir durumda Tayyip Bey rahatsız. Ver yesin, ört uyusun muhalefet vardı. İstediği gibi tekmelediği. Ama artık İYİ Parti var, bir kadın hareketi… Allah razı olsun 4 saatte 100 bin imza verdi. Milletin imzasıyla aday olan ilk kadınım ben. Allah’ın izniyle ilk kadın Cumhurbaşkanı olacağım inşallah.

GÜZEL YEMEK KOKULARI GELECEK

Darmadağın edilmiş bir yuvayı birlikte düzelteceğiz, güzel yemek kokuları gelecek. Akşam huzurlu evinizde oturacağınız, sokakta rahat gezebileceğiniz bir ortam olacak. Hayvanlara, çocuklara, kadınlara eziyet edenleri, elini uzatanların elini öyle bir yakacağız ki, öyle cezalar gelecek ki…

BİR YÜZÜKLE GELDİ ŞİMDİ GEMİCİK SPOR

Afyon’da üreticimiz ne yapacak? Devlet üreticisi arkasında durması lazım. Öyle bir şey var mı? Yok. Afyon’da bu arkadaş fabrika yaptı mı? Yok. Çiftçiye destek verdi mi? Yok. Betonun tercih edildiği, yönetildiği bir ekonomi. Ama ben şimdi sinir etmeye devam edeceğim. Mavi tişörtlü kızım, cebinde ne kadar var, 18 lira var. Şimdi ben bunu soruyorum ya, arkadaşın siniri bozuluyor. Bir siyasetçi cebindeki paraya bakmaz, kendi cebindeki paraya bakar diyor. Hadi ordan be, bir siyasetçi vatandaşın cebinde ne olduğunu merak etmiyorsa, ne yediğini sormuyorsa ne soracak? Bir yüzükle yola çıktı, şimdi gemicik spor.

TÜM GENÇLERE İŞSİZLİK MAAŞI VERİLECEK

Bir genci işsiz bırakmak devletin ayıbıdır. Kız erkek ayırmadan, bütün gençlerimize vatandaşlık maaşı vereceğiz. İş bulana kadar vereceğiz.

Neyi gördüm biliyor musunuz? Ekonomi Bakanı açıklama yapmış, İçişleri Bakanı açıklama yapmış anlıyorum. Son derece terbiyesiz, son derece dangalakça açıklamalar bunlar. Türkçe, tarih, ekonomi bilgisi olmayanlar ancak söverler.

Rahmetli Ecevit, Türkeş, Erbakan’ın Meclis’te yaptığı konuşmalar vardı. Hakaret yoktu ama yerinden zıplatacak sözler kullanırlardı. Seçilirsem siyasetçilerin birbirine hakaret, küfür etmesine hapis cezası getireceğim. Tayyip Bey ve ekibi kesin ceza alır.

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