Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Akşener'in Evinin Karşısına Tehdit Sözleri Yazdılar: 2 Gözaltı

Meral Akşener'in Üsküdar'da bulunan evinin karşısındaki duvara tehdit gibi sözler yazan 2 kişi yakalanarak emniyete getirildi.

banner396

Akşener'in Evinin Karşısına Tehdit Sözleri Yazdılar: 2 Gözaltı

Meral Akşener'in Üsküdar'da bulunan evinin karşısındaki duvara tehdit gibi sözler yazan 2 kişi yakalanarak emniyete getirildi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:10
Akşener'in Evinin Karşısına Tehdit Sözleri Yazdılar: 2 Gözaltı

2 kişi İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Üsküdar'da bulunan evinin karşısındaki duvara bir yazı yazmışlardı. Bu kişiler, düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, yazının yazılmasının ardından başlatılan inceleme kapsamında güvenlik kamera görüntüleri inceledi ve çevrede bazı araştırmalar yapıldı. Yapılan inceleme sonucunda 2 kişinin sprey boya ile  yazıyı yazdıkları belirlendi.

Kamera görüntüleri inceleme altına alan polis ekipleri, yazıyı yazan kişilerin 23 yaşındaki Burak G. ve 14 yaşındaki E.T olduğunu tespit etti. Ekipler  tespit ettikleri kişileri düzenledikleri operasyon ile gözaltına aldı. Burak G., Emniyet'teki sorgusunda 'Çukur' dizisinin repliklerini duvara yazdıklarını, herhangi bir tehdit amacı gütmediklerini öne sürdü.

Burak G., Meral Akşener'in yazı yazdıkları duvarın karşısında evde yaşayıp yaşamadığını bilmediklerini iddia etti. Burak G. ve E.T.'nin "Nitelikli Tehdit" suçlamasıyla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Öte yandan, Kartal Adliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili bir polisin imza atanlarla tartışma yaşadığı iddiaları ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaHaberMeral AkşenerMeral Akşenerin Evi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara Mamak'ta Sel: 1 Kişi ve Çok Sayıda Araç Sele Kapıldı (Ankara Hava Durumu)
Ankara Mamak'ta Sel: 1 Kişi ve Çok Sayıda Araç Sele Kapıldı (Ankara Hava Durumu)
Son Seçim Anketinde Partilerin Oy Oranı Bomba 2018
Son Seçim Anketinde Partilerin Oy Oranı Bomba 2018
Çorum'daki Olayda Ortalığı Karıştıran Ses
Çorum'daki Olayda Ortalığı Karıştıran Ses

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim