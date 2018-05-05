Akşener'in Evinin Karşısına Tehdit Sözleri Yazdılar: 2 Gözaltı

2 kişi İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Üsküdar'da bulunan evinin karşısındaki duvara bir yazı yazmışlardı. Bu kişiler, düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, yazının yazılmasının ardından başlatılan inceleme kapsamında güvenlik kamera görüntüleri inceledi ve çevrede bazı araştırmalar yapıldı. Yapılan inceleme sonucunda 2 kişinin sprey boya ile yazıyı yazdıkları belirlendi.

Kamera görüntüleri inceleme altına alan polis ekipleri, yazıyı yazan kişilerin 23 yaşındaki Burak G. ve 14 yaşındaki E.T olduğunu tespit etti. Ekipler tespit ettikleri kişileri düzenledikleri operasyon ile gözaltına aldı. Burak G., Emniyet'teki sorgusunda 'Çukur' dizisinin repliklerini duvara yazdıklarını, herhangi bir tehdit amacı gütmediklerini öne sürdü.

Burak G., Meral Akşener'in yazı yazdıkları duvarın karşısında evde yaşayıp yaşamadığını bilmediklerini iddia etti. Burak G. ve E.T.'nin "Nitelikli Tehdit" suçlamasıyla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Öte yandan, Kartal Adliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili bir polisin imza atanlarla tartışma yaşadığı iddiaları ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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