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Akşener 'Dünyayı Değiştirecek İnsanlar' Listesiyle İlgili Konuştu 'AK Troller Şimdi...'

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, ABD'li Yayın Kuruluşu Politico tarafından bu sene 3'üncü kez düzenlenen ve geçtiğimiz yıl AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu listeye girdi.

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Akşener 'Dünyayı Değiştirecek İnsanlar' Listesiyle İlgili Konuştu 'AK Troller Şimdi...'

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, ABD'li Yayın Kuruluşu Politico tarafından bu sene 3'üncü kez düzenlenen ve geçtiğimiz yıl AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu listeye girdi.

21 Aralık 2017 Perşembe 23:44
Akşener 'Dünyayı Değiştirecek İnsanlar' Listesiyle İlgili Konuştu 'AK Troller Şimdi...'

Akşener  'Dünyayı Değiştirecek İnsanlar' Listesiyle İlgili Konuştu 'AK Troller Şimdi...' 

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, ABD'li Yayın Kuruluşu Politico tarafından bu sene 3'üncü kez düzenlenen ve geçtiğimiz yıl AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu listeye girdi.

Türkiye'den bir kişinin 13'üncü sıradan bu listeye girmesinin büyük bir olay olduğunu, kendisinin de sonuçlara şaşırdığını söyleyen Akşener, listede bilim insanları ve sanatçıların da olduğunu söyledi. Akşener, "Valla benim için de sürpriz oldu. Yani sizi bu 28 kişi içine alıyoruz, sohbet edelim bir görüşmemiz olmamıştı. Ak troller şimdi arkasında bir şey vardır diyeceklerdir, ama işte güzel bir şey daha var. Geçen yıl Tayyip Bey o listedeymiş. Şimdi oraya laf edemeyecekler. Türkiye'den bir insanın bulunması şahsım dışında da güzel. Dünyaya şekil verecek insanlar diye tanımlanıyor. Bilim insanları var, benim için gerçekten heyecan verici bir şey." dedi.

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Son Güncelleme: 21.12.2017 23:47
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