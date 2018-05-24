Akşener: Çoluğunuzu Çocuğunuzu Zengin Ederken Ekonominin İçine Tükürdünüz

Meral Akşener, "Ben milletime güvendim, Konya insanına, kadınlara, gençlere, erkek arkadaşlarımıza güvendim yola çıktım. Allah (c.c.) Bin kere razı olsun, 4 saatte 100 bin imzayı bana verdiniz. Milletimin adayı olarak Cumhurbaşkanlığına aday oldum. Bugün 24 Haziran için meydan meydan şehir şehir gezmeye başladık. Tüm Cumhurbaşkanı adaylarına başarılar diliyorum. Gönül isterdi ki OHAL, Tehditler, Bu ülkenin Cumhurbaşkanı vatandaş aklını başını alıncaya kadar seçimler yenilecek demesin, gönül isterdi ki eşit şartlarda yarışalım, gönül isterdi ki küfürler , iftiralar havada uçuşmasın. Bazen düşünüyorum, rahmetli Türkeş'in, Erbakan Hocanın, Demirel'in, Ecevit'in, Özal'ın devrinde bugünkü seçimde yapılan konuşmalar yapılıyor olsa millet isyan ederdi. Eğer bir kanun çıksa, siyasetçinin birbirine hakareti küfrü hukuken mahkemede sonuçlanır dense. Şu anda adayların bir kısmı başta Sn. Erdoğan olmak üzere kesinlikle hapiste olurdu. Bu şekilde bir siyasi rekabet içinde yola çıktık. Ben korkmuyorum, ellerinden geleni arkasına koymasınlar, bu yoldan dönen namerttir, bu yoldan dönen korkaktır.

Konya başarının, girişimin şehri. Üniversitelerin merkezi olan bir şehir. Bugün ekonomiye ağırlık veren bir konuşma yapmak zorundayım. Dolar şimdi buraya gelirken baktım 4.70'di. Dün itibariyle 3 puan faiz artırıldı. Dolar aldı başını gitti, üst akıl sebep oldu deniliyor. Madem öyle tedbirlerini açıkla. Nasıl düşüreceksin söyle de Biz de yanında duralım. Tam bir ay evvel iki basın toplantısı düzenledik, ekonominin imdatını duyarak, bu iktidarı uyarmak için iki basın toplantısı yaptık. Tespit ve çözüm önerilerimizi sunduk. Hatta hepinizin yakından tanıdığı Merkez Bankası Eski Başkanı Durmuş Yılmaz bey uzun uzun yapılacak şeyleri anlattı. Gittiğiniz yol yol değil. Tüm ekonomi kitaplarını alt üst ederek bir yoldan gidiyorsunuz, bu yol sonunda başarırsanız nobel'e adaysınız. Başaramazsınız Türkiye'yi çukurdan aşağı atarsınız dedik. Bizi sayıdan saymadıkları için bugün arkadaşlar dinlemedi gelinen nokta budur. Açık net bir şey söylüyorum, doların yükselmesi, Türkiye'nin borçluluğunu arttırır. Sanayicinin girdisini, satışını düşürür. İki problemle karşı karşıyayız, inşaat sektörünü öne koydu. An itibariyle inşaat sektörü yanıyor, yanıyor...

Demir , beton arttı, her şey arttı. Yaptıkları inşaatların satışı durdu.

Yol yapıldı hepsi yandaş mütahitlere , parasını devlet almıyor, bu paralar Konya'da köprüden geçmeyenin cebinden gidiyor. Ne yaptınız bu kadar harcamayla, işsiz gençlere iş mi buldunuz, aş mı buldunuz.

Dolarla nasıl işimiz yok? Ayakkabısından, enerjisine her şey dolarla. Türkiye'nin ekonomisinin içine tükürdünüz, çoluğunuzu çocuğunuzu zengin ederken, ekonominin içine tükürdünüz. 24 Haziran akşamı her şey düzelcekmiş sözde, bugün düzelt, elini tutan mı var kardeşim. 16 yıldır habire mağdursun, habire mağdursun. Tüm kurumların içine tükürdün.

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