Akşener: Çocuklarınız AK Parti'den Kağıt Getirmezse Memur Olamıyor, Uzman Çavuş Olamıyor

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Rize'de konuştu. Rizelilerle bir araya gelen Akşener, öncelikle Rize'nin gelini olduğunu hatırlatarak, Rizelilerin sorunlarını yakından bildiğini, özellikle çay fiyatları konusunda hükümetin verdiği sözleri tutmadığını söyledi. Ekomomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, Emeklilere ikramiye meselesinin önce kendileri tarafından gündeme getirildiğini daha sonra hükümetin ücreti biraz düşürüp şimdi emeklilere ödediğini söyledi. Genç işsizlere vatandaşlık maaşının , bakan eşlerinin çocuklarının altındaki lüks araçların alınarak ödenebileceğini söyleyen Akşener, kamu personeli atamalarındaki 'torpil' iddialarına da değindi.

Akşener: "Sizin Çocuklarınız AK Parti'den Kağıt getirmeden uzman çavuş, memur olamıyor. Ama bunların kendi yakınları kaymakam, rektör, vali yakınında bir ay çalışıp ballı maaşlara konuyorlar. (Bir gence para soruyor) 10 lirası var, bakın bir hanımefendi de yok diyor. Seyfettin'in cebinde 10 lira var, bakan çocuklarının ceplerinde trilyonları var. Seyfettin'in cebinde 10 lira, bir baltaya sap olamamış bakan çocuğunun elinde 2 milyon Türk lirası. İşte bunlar vatan çocukları , trilyonlarla oynayanlar da bakan çocukları. Bakan çocuklarının değil, vatan çocuklarının yanında olduğum için herkes bana kızıyor." dedi.

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