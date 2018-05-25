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Akşener: Bir Baltaya Sap Olamamış Bakan Çocuklarının Trilyonları Var

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Kayseri'de Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri mitingi düzenledi.

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Akşener: Bir Baltaya Sap Olamamış Bakan Çocuklarının Trilyonları Var

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Kayseri'de Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri mitingi düzenledi.

25 Mayıs 2018 Cuma 15:50
Akşener: Bir Baltaya Sap Olamamış Bakan Çocuklarının Trilyonları Var

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Kayseri'de Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri mitingi düzenledi.

Burada AK Parti'ye yönelik özellikle ekonomi konusunda eleştirilerde bulunan Akşener, genç işsizlik sorununun çözülmesi için İYİ Parti'nin her imkanı kullanacağını, gençlerin işe girecekleri süreye kadar vatandaşlık maaşıyla destekleneceğini söyledi.

Meral Akşener, "Fakir evlerinde iftar maratonu. Böyle terbiyesizlik olur mu? Sayın Erdoğan otobüslerin yorgun şoförü gibi. Uykusuz kafası düşen bir şoförün kullandığı otobüse biner misiniz? Ehliyeti yoksa bir de, biner misiniz? Allah'ın izniyle 24 Haziran akşamı bu şoförü arabadan indireceğiz, evine göndereceğiz dinlensin biraz.Her gence iş bulununcaya kadar vatandaşlık maaşı bağlayacağız. (Miting Alanındaki bir genci göstererek) Oğlum, sarı tişörtlü çıkar bakayım cebinde kaç lira var? Parası yok. Ama Türkiye'de bir baltaya sap olamamış bakan çocuklarının trilyoncukları var. Vatan çocukları parasız gezerken bakan çocukları trilyonlarla oynayamayacak." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Meral AkşenerMeral Akşener Iyi Parti
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