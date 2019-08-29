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Akit yazarı: Erkek düşmanı marjinal kadın dernekleri, kadınları dayaktan kurtarmaya çalışıyor, aileyi değil

Yeni Akit yazarı Ali Erkan Kavaklı, kadına yönelik saldırılara kadınların lehine yapılan hukuki düzenlemelerin yol açtığını iddia ederek "Pozitif ayırımcılık lafları aile içi şiddeti körükledi" dedi.

Akit yazarı: Erkek düşmanı marjinal kadın dernekleri, kadınları dayaktan kurtarmaya çalışıyor, aileyi değil

Yeni Akit yazarı Ali Erkan Kavaklı, kadına yönelik saldırılara kadınların lehine yapılan hukuki düzenlemelerin yol açtığını iddia ederek "Pozitif ayırımcılık lafları aile içi şiddeti körükledi" dedi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 08:21
Akit yazarı: Erkek düşmanı marjinal kadın dernekleri, kadınları dayaktan kurtarmaya çalışıyor, aileyi değil

Yeni Akit yazarı Ali Erkan Kavaklı, 'Kanayan yara, aileyi nasıl kurtarabiliriz?' başlıklı bugünkü yazısında aile kurumunun şiddetli saldırı altında olduğunu iddia etti.

Kavaklı, yazısında erkeklerin evden gönderilmesini kadın cinayetleri için gerekçe saydı:

"Erkeği devlet eliyle evinden kovarsanız o yuva yıkılır. Avrupa’nın örnek alınacak hâli yok, kelin ilacı olsa kendi başına sürer. Aile zaten çökmüş, erkek düşmanları tarafından kurulan marjinal kadın dernekleri kadınları dayaktan kurtarmaya çalışıyor, aileyi değil. İthal yasalarla bir yere varmak mümkün değil."

'SEVAP KAZANMA DUYGULARIMIZI GÜÇLENDİRMELİYİZ'

Kavaklı ayrıca, "İstanbul Sözleşmesi ve erkeği evinden kovduran yasalar, cinayet yangınlarına benzin dökmüş. İthal kanunlar aile kalemizi hedef aldı. Evdeki dengeleri sarstı; pozitif ayırımcılık lafları aile içi şiddeti körükledi. Kendi değerlerimize dönmeli, kanunları manevî değerlerimizi esas alarak inşa etmeliyiz ama önce insanî duygularımızı; sevgi, şefkat ve merhamet, iyilik yapma, sevap kazanma duygularımızı güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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akit yazarı erkek düşmanı marjinal kadın dernekleri kadınları dayaktan kurtarmaya çalışıyor aileyi değil
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