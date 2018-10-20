Akıncı Üssü davasında 2 tahliye

15 Temmuz askeri darbe kalkışması sırasında Akıncı Üssü’nde yaşanan eylemlere dair açılan davada, tutuklu 2 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine hükmedildi.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki askeri darbe kalkışmasının komuta merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 469 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katılım sağladı. Davanın bugünkü celsesinde sanık ve avukatlarının mahkemeye gelen evraklara dair beyanatları alındı. Beyanatların alınmasından sonra mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanıklar Ahmet Gökten ve Mehmet Afşar'ın adli kontrol koşuluyla tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

19 KASIM'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, ara karar için duruşmaya 1 saatlik ara verdi. Mahkeme Heyeti tarafından verilen ara sonrası kararını açıklayan heyet, tutuklu sanıklar Ahmet Gökten ve Mehmet Afşar'ın adli kontrol koşuluyla tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Heyet, duruşmayı 19 Kasım 2018 tarihine erteledi.

Kaynaklar; İHA

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