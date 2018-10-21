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Akılalmaz kaza: Büşra öğretmen 15 metreden böyle uçtu

Bursa'ya bağlı Gemlik ilçesinde, 24 yaşındaki biyoloji öğretmeni Büşra Tümer'in kontrolünden çıkan araç, istinat duvarı ile apartman arasındaki boşluğa düştü. Araç, hurdaya dönerken, yaralanan Öğretmen Büşra Tümer, hastanede tedaviye alındı.

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Akılalmaz kaza: Büşra öğretmen 15 metreden böyle uçtu

Bursa'ya bağlı Gemlik ilçesinde, 24 yaşındaki biyoloji öğretmeni Büşra Tümer'in kontrolünden çıkan araç, istinat duvarı ile apartman arasındaki boşluğa düştü. Araç, hurdaya dönerken, yaralanan Öğretmen Büşra Tümer, hastanede tedaviye alındı.

21 Ekim 2018 Pazar 15:13
Akılalmaz kaza: Büşra öğretmen 15 metreden böyle uçtu

Bursa'ya bağlı Gemlik ilçesinde, 24 yaşındaki biyoloji öğretmeni Büşra Tümer'in kontrolünden çıkan araç, istinat duvarı ile apartman arasındaki boşluğa düştü. Araç, hurdaya dönerken, yaralanan Öğretmen Büşra Tümer, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde, Bursa-Gemlik Manastır mevkiinde bulunan eski devlet hastanesi yolunda meydana geldi. Biyoloji öğretmeni Büşra Tümer yönetimindeki 16 LFM 23 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, 15 metre yükseklikteki istinat duvarı ile apartman arasındaki boşluğa düştü. Ters düşen araç, hurdaya dönerken, Öğretmen Büşra Tümer yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin araçtan çıkardığı Öğretmen Büşra Tümer, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bölgede oturanlar, belediyeden, yol kenarında yapımına başlanan korkulukların tamamlanmasını talep etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son Güncelleme: 21.10.2018 16:14
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