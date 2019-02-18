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Akdeniz’de deprem

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz’de deprem

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 07:59
Akdeniz’de deprem

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.46’da Girit Adası’nın kuzeyinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yaklaşık 6 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Depremi hafif şekilde hisseden vatandaşlar sosyal medyadan "deprem mi oldu?" diyerek hafif şekilde de olsan korkutan depremi teyit etmeye çalıştı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.02.2019 10:31
Anahtar Kelimeler:
akdeniz deprem
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