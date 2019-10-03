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Akdeniz'de 5,3 Şiddetinde Korkutan Deprem: Marmaris ve Fethiye'den Hissedildi! İşte Depremin Merkez Üssü

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından bir açıklama yapıldı. Akdeniz'de şiddetli bir deprem oldu ve bu deprem Marmaris ve Fethiye'den hissedildi. Peki depremin merkez üssü neresi ? İşte detaylar...

Akdeniz'de 5,3 Şiddetinde Korkutan Deprem: Marmaris ve Fethiye'den Hissedildi! İşte Depremin Merkez Üssü

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından bir açıklama yapıldı. Akdeniz'de şiddetli bir deprem oldu ve bu deprem Marmaris ve Fethiye'den hissedildi. Peki depremin merkez üssü neresi ? İşte detaylar...

03 Ekim 2019 Perşembe 08:28
Akdeniz'de 5,3 Şiddetinde Korkutan Deprem: Marmaris ve Fethiye'den Hissedildi! İşte Depremin Merkez Üssü

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından bir açıklama yapıldı. Akdeniz'de şiddetli bir deprem oldu ve bu deprem Marmaris ve Fethiye'den hissedildi. Peki depremin merkez üssü neresi ? İşte detaylar...

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından bir açıklama yapılarak 5,3 şiddetinde bir deprem olduğu belirtildi. 

DEPREMİN ŞİDDETİ VE MERKEZ ÜSSÜ

Söz konusu açıklamada Yunanistan'ın Rodos Adası açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edildi.

Bunun yanı sıra bu deprem Marmaris ve Fethiye civarında da hissedildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Yunanistan'da, merkez üssü Rodos Adası'nın 30 km güneydoğusu olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Rodos ve Marmaris arasında gerçekleşen deprem Türkiye’de en çok Marmaris, Fethiye civarlarında hissedildi. Yerin 8.7 kilometre derininde gerçekleşen depremin büyüklüğü 5.1 olarak ölçüldü. 

EGE'DE BİR DEPREM DAHA OLMUŞTU

Bu depremden önce 29 Eylül tarihinde bir deprem daha meydana gelmişti. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edilmişti. AFAD'dan yapılan açıklamada Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem olduğu bilgisi verilmişti.

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