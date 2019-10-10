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Akçakale'de 1'i Bebek 3 Kişi Şehit Oldu!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine, Suriye'nin Telabyad ilçesinden PKK'lı teröristlerce roket ve havanlı saldırı düzenlendi.

Akçakale'de 1'i Bebek 3 Kişi Şehit Oldu!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine, Suriye'nin Telabyad ilçesinden PKK'lı teröristlerce roket ve havanlı saldırı düzenlendi.

10 Ekim 2019 Perşembe 16:14
Akçakale'de 1'i Bebek 3 Kişi Şehit Oldu!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine, Suriye'nin Telabyad ilçesinden PKK'lı teröristlerce roket ve havanlı saldırı düzenlendi.

İlçe merkezine peş peşe düşerek patlayan roket ve havan saldırısının ardından 1'i bebek 3 kişi şehit oldu. 30 kişi de yaralandı.

AKÇAKALE'DE NE OLDU?

TSK'nın operasyonu sürerken teröristler de havanlarla sivilleri hedef alıyor. Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen bölgelerden atılan havan ve roketatar mermilerinin Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etmesi sonucu çok sayıda sivil vatandaş yaralandı. Bazı kaynaklar, yaralanan vatandaşlardan şehit düşenlerin de olduğunu bildiriyor.

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve IŞİD terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, YPG/PKK’lı teröristlerce işgal edilen bölgelerden, harekatın başladığı saatlerden bu yana atılan havan ve roketatar mermileri Şanlıurfa’nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin’in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etti.

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