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Akaryakıta Zam Geldi! Pompada Değişiklik Yok!

Benzin'e 27, motorine 32 kuruşluk zam yapıldı fakat hükümetin 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimlerden önce aldığı karardan dolayı zam pompaya yansıtılmadı.  

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Akaryakıta Zam Geldi! Pompada Değişiklik Yok!

Benzin'e 27, motorine 32 kuruşluk zam yapıldı fakat hükümetin 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimlerden önce aldığı karardan dolayı zam pompaya yansıtılmadı.  

21 Mayıs 2018 Pazartesi 11:52
Akaryakıta Zam Geldi! Pompada Değişiklik Yok!

Benzin'e 27, motorine 32 kuruşluk zam yapıldı fakat hükümetin 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimlerden önce aldığı karardan dolayı zam pompaya yansıtılmadı.  

Benzine 27, motorine de 32 kuruşluk zam gerçekleşti. Fakat hükümetin 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce aldığı karardan dolayı pompada değişiklik yapılmadı. Döviz ve brent petrol fiyatlarındaki hızlı artışa bağlı olarak akaryakıt ürünlerine zamlar peş peşe geliyor. hükümet, zamların artmaması için ÖTV önlemi getirmişti.

Karara göre, akaryakıt ürünlerinin yurt içi rafineri çıkış tutarında, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı artışlarda ÖTV, gerçekleşen artış tutarı kadar düşüş gösterecek. 

KPSSCAFE - ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
AkaryakıtAkaryakıt Pompa
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