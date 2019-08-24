Akar: Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı

İzmir'de yaptığı açıklamada Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nin bugün faaliyete başladığını duyuran Akar, ABD ile ilk ortak helikopter uçuşunun da bugün yapıldığını belirterek "Ayrıca teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandı" diye konuştu.

İdlib'deki gözlem noktalarında Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını sonuna kadar kullanacağını söyleyen Akar, konuşmasına şöyle devam etti:

"İdlib'de gözlem noktalarımıza veya oradaki varlığımıza yönelik herhangi bir saldırıda meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanırız. Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 olmak üzere son 8 ayda Irak’ın kuzeyinde 654 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-3 başarıyla devam ediyor."

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