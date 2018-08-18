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AK Parti’nin yeni A Takımı Belli Oldu!..

AK Parti'nin yeni MKYK'sı bir başa deyiş ile A takımı belli oldu. Yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu'ndan 27.dönemden 42 milletvekili 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üye var. İşte Ak Parti'nin yeni A takımı...

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AK Parti’nin yeni A Takımı Belli Oldu!..

AK Parti'nin yeni MKYK'sı bir başa deyiş ile A takımı belli oldu. Yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu'ndan 27.dönemden 42 milletvekili 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üye var. İşte Ak Parti'nin yeni A takımı...

18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:26
AK Parti’nin yeni A Takımı Belli Oldu!..

AK Parti'nin yeni MKYK'sı bir başa deyiş ile A takımı belli oldu. Yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu'ndan 27.dönemden 42 milletvekili 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üye var. İşte Ak Parti'nin yeni A takımı...

İşte yeni MKYK'da yer alan isimler:

Ahmet Arslan

Ahmet Sami Ceylan

Ahmet Sorgun

Ahmet Tan

Ali İhsan Yavuz

Emine Zeybek

Erkan Kandemir

Erol Kaya

Fatih Şahin

Fatma Aksal

Fatma Betül Sayan Kaya

Gökçe Özdoğan Enç

Hacı Bayram Türkoğlu

Hamza Dağ

Harun Karaca

Hatice Kübra Öztürk Gökkaya

Hatice Merve Tatar

Hayati Yazıcı

İbrahim Halil Yıldız

İffet Polat 

Jülide Sarıeroğlu

Leyla Şahin Usta

Lütfi Elvan

Mahir Ünal

Markar Esayan

Mehmet Özhaseki

Metin Bulut

Metin Yavuz

Murat Baybatur

Mustafa Ataş

Nurettin Canikli

Orhan Miroğlu

Osman Nuri Gülaçar

Ömer Çelik

Öznur Çalık

Tuğba Işık Ercan

Vedat Demiröz

Vildan Polat

Yavuz Subaşı

Zehra Taşkesenoğlu

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.08.2018 15:22
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ak parti nin yeni a takımı belli oldu
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