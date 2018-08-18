AK Parti’nin yeni A Takımı Belli Oldu!..

AK Parti'nin yeni MKYK'sı bir başa deyiş ile A takımı belli oldu. Yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu'ndan 27.dönemden 42 milletvekili 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üye var. İşte Ak Parti'nin yeni A takımı...
İşte yeni MKYK'da yer alan isimler:
Ahmet Arslan
Ahmet Sami Ceylan
Ahmet Sorgun
Ahmet Tan
Ali İhsan Yavuz
Emine Zeybek
Erkan Kandemir
Erol Kaya
Fatih Şahin
Fatma Aksal
Fatma Betül Sayan Kaya
Gökçe Özdoğan Enç
Hacı Bayram Türkoğlu
Hamza Dağ
Harun Karaca
Hatice Kübra Öztürk Gökkaya
Hatice Merve Tatar
Hayati Yazıcı
İbrahim Halil Yıldız
İffet Polat
Jülide Sarıeroğlu
Leyla Şahin Usta
Lütfi Elvan
Mahir Ünal
Markar Esayan
Mehmet Özhaseki
Metin Bulut
Metin Yavuz
Murat Baybatur
Mustafa Ataş
Nurettin Canikli
Orhan Miroğlu
Osman Nuri Gülaçar
Ömer Çelik
Öznur Çalık
Tuğba Işık Ercan
Vedat Demiröz
Vildan Polat
Yavuz Subaşı
Zehra Taşkesenoğlu