AK Parti’nin yeni A Takımı Belli Oldu!..

AK Parti'nin yeni MKYK'sı bir başa deyiş ile A takımı belli oldu. Yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu'ndan 27.dönemden 42 milletvekili 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üye var. İşte Ak Parti'nin yeni A takımı...