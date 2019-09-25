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Ak Partili Vekilin Evinde İntihar Etti!

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın, Ankara'daki evinde bir yıldır çalışan 23 yaşındaki Nadira Kadirova, iddiaya göre Ünal'ın ruhsatlı tabancasıyla yaşamına son verdi. Kadirova’nın olaydan bir gün önce arkadaşına 'Çok kötü şeyler oluyor. Ben ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım? Ölmek istiyorum' dediği öğrenildi.

Ak Partili Vekilin Evinde İntihar Etti!

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın, Ankara'daki evinde bir yıldır çalışan 23 yaşındaki Nadira Kadirova, iddiaya göre Ünal'ın ruhsatlı tabancasıyla yaşamına son verdi. Kadirova’nın olaydan bir gün önce arkadaşına 'Çok kötü şeyler oluyor. Ben ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım? Ölmek istiyorum' dediği öğrenildi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 13:32
Ak Partili Vekilin Evinde İntihar Etti!

AKP Milletvekili emekli general Şirin Ünal’ın evinde 1 yıldır çalışan 23 yaşındaki Nadira Kadirova iddiaya göre dün sabah milletvekilinin tabancasıyla yaşamına son verdi.

Kadirova’nın olaydan 1 gün önce arkadaşı Leyla’ya “Çok kötü şeyler oluyor. Ben ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım? Ölmek istiyorum” dediği öğrenildi.

Milletvekili Ünal’ın evinde rahatsız olan eşine bakmak için 1 yıldır bulunan Nadira’nın yanı sıra ev işleriyle ilgilenen başka bir Özbek çalışan da bulunuyor.

Kadirova’nın intiharıyla ilgili yetkililer sessiz kalırken ağabeyi Muhammet Ali Kadirova, Sözcü’den Saygı Öztürk'e şunları söyledi:

“Kardeşimin intihar etmesini gerektirecek herhangi bir durum yoktu. Önümüzdeki günler üniversite sınavı için kursa başlayacaktı. Bildiğimiz kadarıyla Nadira saat 08.48’de milletvekili Ünal’a ait tabancayla kalbine ateş etmiş. Bilkent Hastanesi’ne kaldırılan Nadira kurtarılamadı. Rapora göre 09.50’de ölüm gerçekleşmiş. Kardeşim 4 yıldır Türkiye’de yaşıyordu. Herhangi bir sorunu da yoktu. Bu intihar olayı bizi şaşırttı. Ayrıca Adli Tıp’taki işlemleri milletvekilinin devreye girmesiyle jet hızıyla tamamlandı. Bugün saat 22.00’da cenazesini uçakla ülkemize götüreceğiz.”

Kardeş Muhammet Ali Kadirova, olayla ilgili önemli şüpheleri bulunduğunu ve Adli Tıp’taki işlemlerin hızla yapıldığını ve kendilerine intiharla ilgili hiçbir bilgi verilmediğini söyledi.

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ak partili vekilin evinde intihar etti
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