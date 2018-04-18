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AK Partili Turan'dan Erken Seçim Açıklaması : 66 Gün Az Bir Zaman Değil

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Bülent Turan, erken seçim açıklamasından sonra konuştu.

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AK Partili Turan'dan Erken Seçim Açıklaması : 66 Gün Az Bir Zaman Değil

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Bülent Turan, erken seçim açıklamasından sonra konuştu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 17:10
AK Partili Turan'dan Erken Seçim Açıklaması : 66 Gün Az Bir Zaman Değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün erken seçim konusunda anlaştı. Erken seçim kararıyla ilgili AK Parti cephesinden Grup Başkanvekili Bülent Turan Habertürk'e açıklamalarda bulundu. Seçim için 66 günlük bir süreç olduğunu söyleyen Turan, ortada olağanüstü bir durumun olmadığını, 66 gün içerisinde tüm partilerin kampanyalarını yapabileceklerini söyledi.

Bülent Turan : Olağanüstü bir durum yok. Türkiye 60'dan fazla seçim yaptı. 66 gün sonra çok geç olmayan bir süreyle seçime gideceğiz. Halkımız ne derse onu yapacağız. Bu kararın olağanüstü bir karar olmadığını, CHP'nin talebi, Sn. Bahçelinin daveti vesaire karşısında ortaya çıkan tabloda bu kararı aldık.

AK Parti dışında tüm partiler erken seçim açıklaması yaptı, biz 2019'a kadar hakkımız varken bunu değerlendirdik. Bu seçime 66 gün var. Şimdiye kadar 66 gün var. 66 gün az bir zaman değil. Her seçimin tarihi bir hafta öncesi sonrası olabilir. Hepsinin artısı eksisi var. Sn. Bahçeli'nin verdiği tarih Kurban Bayramı hemen sonrasıydı, Hac dönemi var, bu bu tarihle ilgili Sn. Cumhurbaşkanımız ve Bahçeli görüştü. Sonuçta Haziran'a karar kılındı. 66 Gün seçime adaylara, kampanyalara hayli hayli yeter. 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.04.2018 17:20
Anahtar Kelimeler:
Ak PartiAk Partili Bülent Turan
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