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AK Partili Metin Külünk "Peygamberlerin de Diploması Yoktu"

AK Parti Milletvekili Metin Külünk sosyal medyayı sarsan bir paylaşımda bulundu. Şahsi twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Külünk, çok tartışılacak sözlere imza attı.

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AK Partili Metin Külünk "Peygamberlerin de Diploması Yoktu"

AK Parti Milletvekili Metin Külünk sosyal medyayı sarsan bir paylaşımda bulundu. Şahsi twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Külünk, çok tartışılacak sözlere imza attı.

12 Nisan 2018 Perşembe 17:03
AK Partili Metin Külünk "Peygamberlerin de Diploması Yoktu"

AK Parti Milletvekili Metin Külünk sosyal medyayı sarsan bir paylaşımda bulundu. Şahsi twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Külünk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üniversite diplomasıyla ilgili ortaya atılan iddialara, "Siyaset diploma ile yapılmaz, Diploma ancak yüreğe dokunan mücadele adamı için bir parçadır. Diploma yoksa temsil makamında olamazsın diyen varsa, Peygamberler tarihi okusun. Büyük mücadeleleri hiç adı duyulmayan diploması yok ama yüreği samimiyeti olan diplomasız yiğitler taşır." dedi.  

Daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazi ünvanı verilmesi yönünde meclise kanun teklifi veren Külünk'ün teklifine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Olur mu öyle şey' diyerek tepki göstermişti. 

KAYNAK: İNTERNET HABER - http://www.internethaber.com/ak-partili-metin-kulunkten-cok-garip-paylasim-1862950h.htm

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.04.2018 17:35
Anahtar Kelimeler:
Ak PartiAk Partili Metin Külünk
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