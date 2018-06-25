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AK Partili Başkana Silahlı Saldırı

Son dakika haberi: Uludere'nin Hilal beldesinin AK Partili Başkanı Cevher Benek, önceki akşam seçimleri takip ettikten sonra çıkarken silahlı saldırıya uğradı.

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AK Partili Başkana Silahlı Saldırı

Son dakika haberi: Uludere'nin Hilal beldesinin AK Partili Başkanı Cevher Benek, önceki akşam seçimleri takip ettikten sonra çıkarken silahlı saldırıya uğradı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 15:02
AK Partili Başkana Silahlı Saldırı

AK Partili Başkana silahlı saldırı.

Önceki gün gerçekleşen seçimlerin sonuçlarını takip etmek için beraberindekiler ile birlikte Uludere'nin Hilal beldesi Belediye Başkanı Cevher Benek, beldede bulunan parti binasına gitti. Parti binasında seçim sonuçlarını takip ettikten sonra  Belde başkanı Benek ve beraberindekiler, saat 02.30 sularında binadan çıktı. Benek, evine gittiği esnada silhalı bir grubun saldırısına uğradı.

Benek'in korumalarının saldırganlara anında karşılık vermesi üzerine iki grup arasında çatışma çıktı. Sayısı henüz tam belirlenemeyen saldırganlar karanlıktan faydalanıp kaçarken, olayda ölen ya da yaralanan kimse olmadı.

Saldırı sonucu bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Bölgede hava destekli geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Belediye Başkanı Cevher Benek, olaydan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldıranların bölücü terör örgütü PKK üyesi teröristler olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ölü ya da yaralı yok. Bölücü PKK terör örgütünü bu bölgede yıllardır başaramadığını her zamanki gibi baskı ve tehditle bu suikastı bana gerçekleştirdiler"

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaUludereGilal BelediyesiCevher Benek
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af 48 dakika önce

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