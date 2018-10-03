AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti

Birecik’te iki dönemdir Belediye Başkanlığı yapan AK Partili Faruk Pınarbaşı, geçen yıl vefat eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel'in mevlüdüne katılan ilçe başkanından istifasını istedi. Olumsuz yanıt alınca da silahını çekerek ilçe başkanın üzerine yürüdü.

İLÇE BAŞKANINA SİLAH ÇEKTİ

Sözcü'de yer alan habere göre, AK Parti İlçe Başkanı Özbakan’ın makam odasında meydana gelen olaya ait görüntüler güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde; AK Partili Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ile AK Parti Birecik İlçe Başkanı Mehmet Özbakan ve yardımcısı Salih Mermertaş’ın bir odada konuştuğu görülüyor.

İddialara göre, Belediye Başkanı Pınarbaşı mevlüde katılımdan dolayı Özbakan'ın ilçe başkanlığı görevinden istifa etmesini istiyor. Özbakan'ın buna olumsuz yanıt vermesine sinirlenen belediye başkanı bu kez elini beline atarak silahını çekiyor.

ZOR SAKİNLEŞTİRDİLER

Görüntülerde; Pınarbaşı, ilçe başkanının üzerine elindeki silahla yürürken araya İlçe Başkan Yardımcısı Salih Mermertaş giriyor ve yerine oturtuyor. Olaylar yaşanırken şoka girdiği anlaşılan İlçe Başkanı Mehmet Özbakan'ın yerinden kıpırdamadığı gözleniyor.

Hızını alamayan Belediye Başkanı Pınarbaşı, bu kez araya girerek kendisine engel olmaya çalışan Mermertaş’ın da üzerine yürüyerek tokatlamaya başlıyor.

SEN MİSİN MEVLİDE GİDEN

Olayın nedeninin ise geçen yıl vefat eden, eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel’in ölümünün birinci yılında okutulan mevlit olduğu ortaya çıktı.

Geçmişte Birecik Belediye Başkanlığı da yapan merhum Yüksel için camide okutulan mevlüde çok sayıda kişinin yanı sıra AK Parti Birecik İlçe Başkanı Mehmet Özbakan’ın da katıldığı tartışmanın ise bu yüzden çıktığı öne sürüldü.

Farklı iddialar olsa da; Belediye Başkanı Pınarbaşı ile geçtiğimiz yıl vefat eden eski AK Partili vekil Abdülkadir Yüksel arasında ne gibi bir husumet olduğu ise henüz bilinmiyor.

Kaynaklar; Sözcü - Mynet

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