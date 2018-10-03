Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti

AK Partili Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ile AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Özbakan arasındaki mevlüt tartışması, silahlı-tokatlı kavgaya dönüştü. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

banner396

AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti

AK Partili Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ile AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Özbakan arasındaki mevlüt tartışması, silahlı-tokatlı kavgaya dönüştü. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:42
AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti

Birecik’te iki dönemdir Belediye Başkanlığı yapan AK Partili Faruk Pınarbaşı, geçen yıl vefat eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel'in mevlüdüne katılan ilçe başkanından istifasını istedi. Olumsuz yanıt alınca da silahını çekerek ilçe başkanın üzerine yürüdü.

İLÇE BAŞKANINA SİLAH ÇEKTİ

Sözcü'de yer alan habere göre, AK Parti İlçe Başkanı Özbakan’ın makam odasında meydana gelen olaya ait görüntüler güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde; AK Partili Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ile AK Parti Birecik İlçe Başkanı Mehmet Özbakan ve yardımcısı Salih Mermertaş’ın bir odada konuştuğu görülüyor.

İddialara göre, Belediye Başkanı Pınarbaşı mevlüde katılımdan dolayı Özbakan'ın ilçe başkanlığı görevinden istifa etmesini istiyor. Özbakan'ın buna olumsuz yanıt vermesine sinirlenen belediye başkanı bu kez elini beline atarak silahını çekiyor.

dsdsd

ZOR SAKİNLEŞTİRDİLER

Görüntülerde; Pınarbaşı, ilçe başkanının üzerine elindeki silahla yürürken araya İlçe Başkan Yardımcısı Salih Mermertaş giriyor ve yerine oturtuyor. Olaylar yaşanırken şoka girdiği anlaşılan İlçe Başkanı Mehmet Özbakan'ın yerinden kıpırdamadığı gözleniyor.

Hızını alamayan Belediye Başkanı Pınarbaşı, bu kez araya girerek kendisine engel olmaya çalışan Mermertaş’ın da üzerine yürüyerek tokatlamaya başlıyor.

SEN MİSİN MEVLİDE GİDEN

Olayın nedeninin ise geçen yıl vefat eden, eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel’in ölümünün birinci yılında okutulan mevlit olduğu ortaya çıktı.

Geçmişte Birecik Belediye Başkanlığı da yapan merhum Yüksel için camide okutulan mevlüde çok sayıda kişinin yanı sıra AK Parti Birecik İlçe Başkanı Mehmet Özbakan’ın da katıldığı tartışmanın ise bu yüzden çıktığı öne sürüldü. 

Farklı iddialar olsa da; Belediye Başkanı Pınarbaşı ile geçtiğimiz yıl vefat eden eski AK Partili vekil Abdülkadir Yüksel arasında ne gibi bir husumet olduğu ise henüz bilinmiyor.

Kaynaklar; Sözcü - Mynet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.10.2018 12:45
Anahtar Kelimeler:
ak partili başkan ak partili başkana silah çekti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hüseyin Recep SAĞIR 53 dakika önce

Silah çekmek nedir yahu . Bu kadar basit şeyler için . Kesinlikle görevinden ihraç edilmeli . Sayın cumhurbaşkanımız bu olaya bir el atmalı . Yarın bir gün bir vatandaşın yanlış bir sözüne de silah mı çekecek . Adam mı vuracak bu başkan . Var mı böyle birşey

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
kafalar Saman dolu 53 dakika önce

Atarlar partiden olur biter

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hım 53 dakika önce

İkiside gorevden alınmalı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi: Artık jandarma dahil resmi ve sivil polis ekipleri de trafik cezası yazabilecek
İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi: Artık jandarma dahil resmi ve sivil polis ekipleri de trafik cezası yazabilecek
İzmir’de operasyonu! Dokuz Eylül Üniversitesi yapılanması deşifre oldu
İzmir’de operasyonu! Dokuz Eylül Üniversitesi yapılanması deşifre oldu
Cinayeti Canlı Canlı Videoya Çekti!..
Cinayeti Canlı Canlı Videoya Çekti!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim