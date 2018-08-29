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Ak Parti'den Af Açıklaması!..

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Lideri Bahçeli'nin gündeme getirdiği mahkumlara af konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. AKP'li Ömer Çelik partisinin gündeminde af konusunun bulunmadığını, bu konuda fikirlerinin ve duruşlarının aynı olduğunu belirtti.

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Ak Parti'den Af Açıklaması!..

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Lideri Bahçeli'nin gündeme getirdiği mahkumlara af konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. AKP'li Ömer Çelik partisinin gündeminde af konusunun bulunmadığını, bu konuda fikirlerinin ve duruşlarının aynı olduğunu belirtti.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 20:12
Ak Parti'den Af Açıklaması!..

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Lideri Bahçeli'nin gündeme getirdiği mahkumlara af konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. AKP'li Ömer Çelik partisinin gündeminde af konusunun bulunmadığını, bu konuda fikirlerinin ve duruşlarının aynı olduğunu belirtti.

AK Parti'nün bugün yapılan (MYK) Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi. Yaklaşık olarak 3 saat süren MYK toplantısından sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.

AKP'li Ömer Çelik, son günlerde gündemden düşmeyen af tartışmalarına dair, "Bizim gündemimizde yok. Daha önceki fikirlerimiz ve duruşumuzda bir değişiklik yok" ifadelerini kullandı.

AKP'li Ömer Çelik, "Yerel seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı, güçlü bir şekilde gündemimize almış bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı olacak mı?" şeklinde sorulan soruya Ömer Çelik, "Yerel seçimde 'böyle bir şey olur olmaz' gibisinden şu anda bir değerlendirmemiz yok. Daha onlara vakit var" cevabını verdi.

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Son Güncelleme: 29.08.2018 23:07
Anahtar Kelimeler:
ak parti den af açıklaması
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Seyhan 2 saat önce

Eee af yoksa oyda yok gorun bakalim bu milleti kandirmak neymis mhp yi oyuna getirmek neymis nasil nal topluycaksiniz.bu milleti cantada keklik zannediyorsunuz heralde

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