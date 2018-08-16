AK Parti üyelerini taşıyan otobüs kaza yaptı: 4 ölü

Van'dan Ankara'ya doğru giden ve AK Parti üyelerini taşıyan otobüsle otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde 4 AKP'li üye hayata gözlerini yumarken 13 AKP'li üye de yaralandı.
Ajanslara yansıyan bilgilere göre korkunç kaza, akşam saatlerinde Van-Bitlis karayolu, Balaban bölgesinde meydana geldi.
Van'dan Ankara'ya kongreye katılmak üzere yola çıkan AK Parti üyelerini taşıyan otobüsle bir otomobil çarpıştı.
Otomobilde bulunanlardan 4'ü olay yerinde yaşamını yitirirken, 13 kişi de yaralandı.
Çarpışma sonucu yaralananlar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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