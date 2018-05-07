AK Parti'nin Yaptırdığı Seçim Anketinde Flaş Sonuç

Türkiye Gazetesi, bugün yayımladığı anket sonucunda flaş ifadelere yer verdi.

AK Partinin kendi yaptırdığı anketlerdekl sonuçları açıklayan Türkiye Gazetesi, hem Cumhurbaşkanlığı seçimi, hem de Milletvekili seçimleri anket sonularını açıkladı. Gazete'de yayımlanan haber şu şekilde;

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK TURDA SEÇİLECEK

AK Parti'nin yaptırdığı tüm kamuoyu yoklamalarında, Erdoğan'ın ilk turda, yüzde 55 civarında bir oy oranı ile Cumhurbaşkanı seçileceği sonucu çıktı.

YENİ BAŞARILARA MUHTAÇ

Fakat AK Parti'nin halen 1 Kasım 2015'te aldığı yüzde 49,5'luk oy oranını korumasına rağmen, yeni sisteme göre TBMM'de tek başına çoğunluğu elde edemediği görülüyor.

YÜZDE 50 BARAJI İTTİFAKLA AŞILIYOR

AK Parti, MHP ve BBP'nin dahil olduğu 'Cumhur İttifakı'nın' ortak oylarının ise yüzde 50'yi rahatlıkla aştığı belirtiliyor.

HEDEF TEK BAŞINA İKTİDAR OLMAK

Ancak AK Parti'nin en önemli felsefesi "tek başına iktidar" olmak. Dolayısıyla ittifaka rağmen partinin tüm seçim stratejisini bu oy oranını tek başına yakalamak üzerine kurması bekleniyor.

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Kaynak Türkiye Gazetesi