Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

AK Parti'nin Yaptırdığı Seçim Anketinde Flaş Sonuç

Son dakika haberi: AK Parti'nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için yaptırdığı anketinde flaş sonuçlar çıktı,.

banner396

AK Parti'nin Yaptırdığı Seçim Anketinde Flaş Sonuç

Son dakika haberi: AK Parti'nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için yaptırdığı anketinde flaş sonuçlar çıktı,.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:42
AK Parti'nin Yaptırdığı Seçim Anketinde Flaş Sonuç

Türkiye Gazetesi, bugün yayımladığı anket sonucunda flaş ifadelere yer verdi.

AK Partinin kendi yaptırdığı anketlerdekl sonuçları açıklayan Türkiye Gazetesi, hem Cumhurbaşkanlığı seçimi, hem de Milletvekili seçimleri anket sonularını açıkladı. Gazete'de yayımlanan haber şu şekilde;

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK TURDA SEÇİLECEK

AK Parti'nin yaptırdığı tüm kamuoyu yoklamalarında, Erdoğan'ın ilk turda, yüzde 55 civarında bir oy oranı ile Cumhurbaşkanı seçileceği sonucu çıktı.

YENİ BAŞARILARA MUHTAÇ

Fakat AK Parti'nin halen 1 Kasım 2015'te aldığı yüzde 49,5'luk oy oranını korumasına rağmen, yeni sisteme göre TBMM'de tek başına çoğunluğu elde edemediği görülüyor.

YÜZDE 50 BARAJI İTTİFAKLA AŞILIYOR

AK Parti, MHP ve BBP'nin dahil olduğu 'Cumhur İttifakı'nın' ortak oylarının ise yüzde 50'yi rahatlıkla aştığı belirtiliyor.

HEDEF TEK BAŞINA İKTİDAR OLMAK

Ancak AK Parti'nin en önemli felsefesi "tek başına iktidar" olmak. Dolayısıyla ittifaka rağmen partinin tüm seçim stratejisini bu oy oranını tek başına yakalamak üzerine kurması bekleniyor.

KPSSCAFE'NİN SEÇİM ANKETİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA
Kaynak Türkiye Gazetesi

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 07.05.2018 12:05
Anahtar Kelimeler:
Anket SonucuAk PartiSeçim AnketiHaberSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yusuf 1 saat önce

Bizde inandık bu sonuçlara Allahın izniyle sandıkta gömüleceksiniz sizin devriniz kapanıp yeni bir devir açılacak.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Okulda Korkunç Taciz: Karımın Modası Geçti Sen Ruslara Benziyorsun Dedi ve..
Okulda Korkunç Taciz: Karımın Modası Geçti Sen Ruslara Benziyorsun Dedi ve..
Aşiret Kararıyla Milletvekili Aday Adayı Oldu!
Aşiret Kararıyla Milletvekili Aday Adayı Oldu!
Flaş: Silopi'de Öğrencilerin Üzerine Yıldırım Düştü
Flaş: Silopi'de Öğrencilerin Üzerine Yıldırım Düştü

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim